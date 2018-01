Un wallabie irrumpe en el tráfico del puente Harbour de Sidney y causa conmoción

La Policía del estado de Nueva Gales del Sur informó en un comunicado de que tuvo que intervenir tras recibir una llamada inesperada por la presencia de este pequeño animal en el emblemático puente metálico que cruza la bahía de Sídney.



El wallabie fue finalmente capturado tras recorrer el puente por el que circula la autopista Cahill Expressway mientras saltaba de un carril al otro.



Los agentes llevaron al animal nativo de Australia y de la isla de Nueva Guinea hasta el Conservatorio de Música antes de trasladarlo al hospital para fauna salvaje Taronga donde fue examinado por un veterinario.



"Le he dado anestesia porque estaba muy estresado. Luego lo he examinado a fondo y parece que no tiene ninguna herida de importancia", dijo el veterinario, Larry Vogelnest, a la cadena ABC.



La Policía cree que el marsupial accedió al puente desde un campo de golf del norte de la ciudad.



El wallabie permanecerá 24 horas en el centro veterinario antes de ser liberado de nuevo.