La voz de Stephen Hawking viajará al espacio tras su funeral

La composición con su famosa voz sintetizada y especialmente escrita para la ocasión será transmitida al espacio por la Agencia Espacial Europea.



"Es un gesto hermoso y simbólico que crea un vínculo entre la presencia de nuestro padre en este planeta, su deseo de ir al espacio y la exploración del universo en su mente", dijo su hija Lucy Hawking.



El profesor en silla de ruedas, que dedicó una vida de trabajo a desentrañar los misterios del universo y luchó para vencer su discapacidad, será enterrado junto a las tumbas de otros dos grandes científicos como Isaac Newton y Charles Darwin.



El mensaje de Hawking se enviará "al agujero negro más cercano, 1A 0620-00, en un sistema binario con una estrella enana naranja bastante ordinaria", dijo la hija de Hawking.



Ese sistema se encuentra a casi 3.500 años luz de la tierra, el tiempo que en tardará en llegar el mensaje.



"Es un mensaje de paz y esperanza, sobre la unidad y la necesidad de que vivamos juntos en armonía en este planeta".



Viajeros del tiempo, bienvenidos

Hawking, que capturó la imaginación de millones de personas en todo el mundo, murió el 14 de marzo a los 76 años.



Impulsado al estrellato por su libro de 1988 "Una breve historia del tiempo", que tuvo un inesperado éxito de ventas, el genio de Hawking conquistó admiradores mucho más allá del complicado mundo de la astrofísica.



Su muerte dio pie a una lluvia de homenajes, de la reina Isabel II a la NASA, que reflejaban su impacto como científico pero también como faro de esperanza para las personas afectadas por enfermedades degenerativas.



El servicio del viernes, al que asistirán familiares, amigos y colegas, celebrará no sólo sus logros como científico, sino también su carácter y resistencia a la devastadora enfermedad.



"Estamos muy agradecidos a la abadía de Westminster por ofrecernos el privilegio de celebrar un servicio de acción de gracias a la extraordinaria vida de nuestro padre, y por haberle dado un distinguido lugar de reposo final", dijeron sus hijos Lucy, Robert y Tim.



Alrededor de 1.000 miembros del público de más de 100 países asistirán al servicio, tras participar en un sorteo en el que participaron 25.000.



Los interesados tenían que dar su fecha de nacimiento, y los más agudos se dieron cuenta de que podían introducir cualquier día hasta el 31 de diciembre de 2038, abriendo la puerta a que lleguen invitados del futuro.



Inspiración

Tres jóvenes que utilizan dispositivos de comunicación electrónica para hablar, al igual que Hawking, también asistirán a la ceremonia.



"Me inspiró a ser lo mejor que pueda ser y a no dejar que nada, incluyendo mi discapacidad, me detengan", dijo Jason Felce, de 20 años, que controla su equipo con el movimiento de los ojos.



La estudiante de teatro Rose Brown, de 20 años, fue atropellada por un conductor borracho en 2009. "Voy a ser actriz. Todo el que pone su mente al servicio de algo, lo consigue. Stephen Hawking lo demostró más que nadie", dijo.



Los invitados serán recibidos por voluntarios de la ceremonia de inauguración de los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, en la que Hawking participó.



La pista que se transmite al espacio contará con la voz de Hawking y la música del compositor griego Vangelis.



El astronauta británico Tim Peake, el astrónomo Martin Rees, y el actor Benedict Cumberbatch, que interpretó a Hawking en una película de televisión y narró sus documentales, pronunciarán discursos.



La abadía de Westminster estará abierta al público sin cargo después del servicio para que la gente pueda presentar sus respetos ante su tumba.