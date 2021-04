Viral: la carta del director de un colegio que asegura que las calificaciones "no son tan importantes"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes





La carta del director de un colegio de España dirigida a los padres se hizo viral en redes sociales luego de que aseguró que las calificaciones "no son tan importantes".

Amalio Gutiérrez Álvarez, el director del colegio, envió su misiva previo al comienzo de los exámenes.

"Es importante que recuerden, por favor, que entre los estudiantes que se presentarán a dichos exámenes hay un artista, que no necesita entender matemáticas, hay un emprendedor, al que no le importa la historia o la literatura española, hay un músico, cuyas notas de física no le importan, hay un atleta... cuya aptitud física es más importante que la química", escribió.



Gutiérrez Álvarez señaló que es "genial" si los alumnos consiguen "buenas notas", pero pidió a los padres que los que no lo obtengan "no le quite ni la dignidad ni la confianza en sí mismo".



"Dígale que no pasa nada. ¡Es solo un examen!", manifestó.



"Sus hijos están hechos para proyectos mucho más importantes en la vida. Dígale que las notas que obtenga no son tan importantes... Dígale que lo ama y que no lo juzgará", agregó.



El director remarcó que "lo importante en la vida no es que una persona sea perfecta en todos los aspectos, sino que realmente se apasiones en aquello que verdaderamente le llene".