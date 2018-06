Viajar, compartirlo en las redes sociales y recibir un sueldo por ello

¿Quién no sueña con viajar, mostrar su aventura a través de las redes sociales y recibir un sueldo por hacerlo? La agencia de viajes Jetmar – que forma parte del holding 5M Travel Group- es capaz de cumplir este deseo.



En este momento, se encuentra en un proceso de reclutamiento para hallar a una persona que se desempeñe como “influencer” de la marca. No tiene que ser conocida ni tener millones de seguidores, sino ser mayor de 18 años, tener disponibilidad para viajar y determinadas características como ser carismática, proyectar un estilo de vida saludable, energética, contar con habilidades comunicacionales y un buen manejo tanto de redes sociales como de herramientas audiovisuales.



Su rol implicará generar contenido para las redes sociales a través de posteos que muestren la experiencia de viaje transportando al consumidor a cada destino de forma vivencial. El seleccionado para hacer “el mejor trabajo del mundo” –como se denomina la campaña- tendrá que mostrar un mix entre sus aventuras en los distintos países con la dinámica interna de Jetmar para abrirle las puertas al público y así humanizar la marca”, explicó la gerente de Marketing de la firma, Rosina Ligerini.



“Tiene que ser un buen contador de historias y saber trasmitirle a la gente la esencia del lugar, dar consejos y contar cosas que a la gente le interesa. Además, detallar cómo puede conseguir ese paquete claro”, agregó mientras agregó que es ideal para quien



Por el propio dinamismo del trabajo, no tendrá que cumplir ocho horas diarias de oficina sino que el régimen laboral será flexible, que dependerá mucho del flujo de viajes y actividades que vayan surgiendo. No obstante, la ejecutiva remarcó que se convertirá en un empleado de Jetmar con un sueldo específico y todos los gastos pagos.



Conectar con el público

Hoy en día hay como una sobresaturación de publicidad. Las marcas ahora buscan una conexión más presente con los consumidores y a través de un influencer se consigue una llegada mayor. “Esto es mucho más inspirador y provocará que la gente conecte mucho más que con el cartelito de ‘paquete a Buzios a $ 699’”, puntualizó la jefa de Marketing de Jetmar, Analía Ramírez.



En esta misma línea, Ligerini comentó que en la actualidad lo que mueve la aguja en el mercado es el precio y todos usan esta estrategia para comunicar sus ofertas. “El rubro es muy amplio y nosotros ofrecemos todos los servicios turísticos necesarios para un viaje (pasajes, hotelería, paseos, entre otros). Queremos mostrarnos de una forma diferente”, acotó.



El proceso de selección comenzó el 11 de junio de 2018 y finaliza el 23 de julio de 2018, constando de dos etapas: la primera del 11 de junio al 6 de julio de 2018 y la segunda del 9 al 23 de julio de 2018.



Si bien en muchos casos se contrata para este tipo de trabajos a influencer reconocidos, optaron por un “desconocido” para encontrar a una persona que se comprometa al 100% con la marca y que conozca a la empresa desde adentro. “Queremos a alguien que vibre con nosotros y que tenga la camiseta de Jetmar puesta”, remató Ramírez.



La persona tendrá que contar con habilidades comunicacionales y un buen manejo tanto de redes sociales como de herramientas audiovisuales. Foto: Pixabay

inscripción Cómo postularse

La primera etapa de postulación comenzó el 11 de junio y durará hasta el 6 de julio. Los interesados deberán presentarse a través de historias de Instagram contando por qué se merecen el trabajo arrobando a jetmar_viajes y con el hashtag “elmejortrabajodelmundo”. De estos, se preseleccionará a los mejores candidatos.



En la segunda etapa, que será entre el 9 y 16 de julio, a los finalistas se les dará una consigna sorpresa, que deberán realizar y presentar a Jetmar. El jurado compuesto por el departamento de Marketing de la firma, directorio y Manuela Da Silveira elegirá el ganador. Éste se anunciará el 23 de julio.



Para incentivar a que se presenten, Jetmar está realizando acciones específicas en centros educativos tales como la Universidad ORT y la Universidad Católica.

Manu da Silveira invita a postularse para el empleo.