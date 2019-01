Venezolanos que hacen temporada en Punta

Punta del Este también es elegido por decenas de venezolanos para trabajar en la temporada. Emigrantes alejados de su tierra natal por la crisis social y económica de su país, encuentran trabajo en el principal balneario del país.

Migdalia Peñaloza, de 31 años, no vivía mal en Venezuela pero el aspecto económico la obligó a buscar nuevos horizontes. “Veía que cada día que pasaba las cosas se estaban poniendo peores y más caras. Lo que ayer compraba en 100 hoy me salía 200”, aseguró a El País.



Trabajando como abogada, le daba pena cobrarle a sus clientes. “Sabía que las personas no tenían dinero para poder sacar una partida de nacimiento”, agregó.



Como siempre sintió “imposible” construir una familia, decidió abandonar las tierras bolivarianas al igual que miles de compatriotas. “Siempre esperé tener mi casa, mi profesión y mi carro, pero esta gente nos robó hasta la ilusión”, dijo.



Betty Barragán aseguró que emigró a Maldonado por varias razones. Aunque la principal fue la economía. “Tenía empleo, pero tuve que renunciar a él porque el sueldo no alcanzaba”, comentó. A veces, se imaginaba sin alguno de sus empleos y buscaba qué hacer para complementarlo y mantenerse allá. “Pero aunque trabajaras no te alcanzaba nunca”, comentó.

Temporada.

Migdalia Peñaloza fue a Punta del Este solo para trabajar dentro de la temporada turística. Y lo hace en un restaurante, como ayudante de cocina. Antes de esta experiencia tuvo otra durante más de medio año en otro establecimiento gastronómico de Colonia Valdense. Migdalia está enamorada de Punta del Este. “Al estar siete meses en un pueblo y llegar a una ciudad como esta, con sus edificios hermosos, sus atardeceres increíbles, qué te puedo decir (…) Me parece espectacular”, comentó.

Betty, en tanto, trabaja en Solanas. Hace no más de 20 días que está en el rubro del servicio doméstico. Antes trabajó en la parte administrativa de PedidosYa, el servicio delivery de comida. “Me parece excelente Punta del Este. Si hablamos de trabajo es solo por temporada. Uno se está adaptando a cómo vivir en este país”.



Yessika Barragán, familiar de Betty, hace un año y medio que está en Maldonado. Ha trabajado algunos meses como empleada doméstica en casas de familia. “Nos sentimos muy a gusto, la gente nos ha recibido muy bien en Punta del Este, ha sido fácil adaptarse”, sostuvo.