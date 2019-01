Vecinos de Manantiales protestan en la ruta

Según los vecinos, hace varios días que se rompió la tapa de una cámara y el problema no ha sido solucionado por las autoridades.

"Hace unas semanas, debido a las lluvias importantísimas que cayeron, hubo un gran afluente dentro de la red cloacal. Se rompió la tapa que hay en la playa Bikini y todo, tanto líquidos como materia, quedó fluyendo desde ahí hacia la arena y hacia el agua. Puede pasar como un arroyito natural, pero no lo es. No fue reparada. Se llamó a Prefectura y a Higiene. La concesión de Aguas de la Costa se va en febrero y no creemos que hagan obras ahora. Entonces, pedimos que por favor informen y pongan una bandera sanitaria, que no se puso", indicó Viviana a El País, quien vive desde hace 11 años en la zona y dice que "esto siempre pasó, pero nunca como este año".

"Se nos dijo que es algo puntual, pero pasa seguido cuando llueve mucho", anotó otro de los vecinos movilizados, que reclaman además por los pozos que hay en los caminos interiores y también en la propia ruta.

Según Viviana, "no hay comunicación como para que uno pueda elegir si quiere que sus hijos jueguen con esa arena o esa agua". Los vecinos dicen que algunos comerciantes de la zona consideran que "no es conveniente difundir el problema que hay en la playa" porque esto podría "ahuyentar" a los turistas.

"Vinieron con un camión cisterna, sacaron lo que pudieron de la cámara que está debajo de esa tapa y pusieron hipoclorito. Después la taparon con arena; esa fue la solución. Al otro día llovió mucho y todo siguió igual", relató otras de las vecinas preocupadas.