Los valores del fútbol llegan a los textos de Primaria

El proyecto “12 Semanas Formando Campeones”, un tutorial de fútbol en el que los referentes Andrés Fleurquín, Antonio Pacheco y Álvaro Recoba enseñaban los fundamentos básicos y los valores de ese deporte y que se difundían en los portales de Ovación y de El País, se transformó en seis libros de texto dirigidos a los alumnos de 1° a 6° año de escuela.

Editorial Santillana ya celebró acuerdos con colegios privados, que serán los primeros en recibir los seis libros, los contenidos audiovisuales y las guías para docentes.



Según adelantó Diego Canessa, promotor del Proyecto de convivencia: Construcción de la ciudadanía y deporte, luego serán incorporados por escuelas públicas del interior del país y más tarde en las escuelas de Montevideo, mediante donaciones de empresas.



El Proyecto de convivencia: Construcción de la ciudadanía y deporte, para Educación Primaria, ofrece un programa completo de enseñanza orientada a la mejora de la convivencia y al crecimiento personal a través del fútbol.



Así lo explicó Fleurquín en la presentación de los textos celebrada en el Hotel Cottage Carrasco: “El deporte es un gran canalizador de emociones y, en particular, el fútbol, es un gran transmisor de valores como el desarrollo del esfuerzo, el sacrificio, el compañerismo; te enseña que te caés y te volvés a levantar”.



Los temas seleccionados para cada grado se presentan en forma de talleres y están orientados a la reflexión e interiorización de los valores a través de actividades de descubrimiento y de trabajo cooperativo. Lo que se conoce como la ética del bienestar o aprendizaje emocional fue incluido en el marco curricular en agosto de 2017.



Patricia Mariuca, psicóloga y especialista en educación que participó en la redacción de los textos junto a Fernanda Sosa y Mariana Scapin, afirmó que “muchos niños que llegan a las escuelas lo hacen sin manejar un acervo emocional”, por lo que el trabajo sobre las emociones se vuelve clave.



“La apertura hacia el otro y la relación con el otro son trabajados en cuestiones como igualdad de género, educación vial, el acoso escolar, la empatía, respeto a la intimidad y privacidad y su asociación con los valores del fútbol”, dijo. Sosa, por su parte, afirmó: “El fútbol no puede faltar en un proyecto de convivencia”.



Cada unidad culmina con un texto literario inédito de Roy Berocay (en el caso de los libros para 1° y 2° año de escuela se trata de cómics) y se vincula con el Proyecto 12 Semanas a través de códigos QR que llevan a los videos de las clases de Fleurquín, Pacheco y Recoba.



Por ejemplo, la primera unidad del primer libro dirige a un partido de fútbol entre niños y niñas para fomentar la inclusión. El exfutbolista de Nacional comentó al respecto: “Es lo más normal del mundo jugar al fútbol con tu hermana como lo es pelearte con tu hermana. Eso me inculcaron en mi familia y es lo que vivimos en nuestras familias. Es algo que tiene que ser contagioso”.



Del punto de vista pedagógico, Scapin destacó la novedad que representa la apuesta a talleres en equipos y autoevaluaciones que propone el Proyecto de convivencia. “Trabajar con otros implica convivir, llegar a acuerdos, poner normas y respetarlas”, señaló.



Por ejemplo, los niños de 1° año trabajan en equipo con las palabras que “ayudan a la convivencia” (como disculpas, por favor, gracias, entre otras); los niños de 2° año trabajan sobre el concepto de amistad; los niños de 4° año redactan un contrato sobre el uso responsable del teléfono celular y los niños de 6° organizan un debate sobre el acoso escolar. En el caso de 4° año, el taller señalado finaliza con la visualización de videos en los se ven situaciones de empatía y generosidad en la cancha; mientras que los del último año acceden a videos en los que Pacheco cuenta su vida y habla sobre una remontada en la final de la Copa de Campeones cuando era niño.



“Los ejercicios de juego son la excusa para transmitir valores de trabajo en equipo, de superación personal y de ayuda al compañero. Es lo que queremos demostrar”, dijo Antonio Pacheco.