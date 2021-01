Vacaciones 5 estrellas con todo incluido en Uruguay 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Termas, golf, spa, gastronomía de primer nivel y un exclusivo sistema all inclusive. Altos del Arapey Club de Golf & Hotel Termal conjuga todas estas características en un lugar único con un entorno natural que maravilla a quien lo visite. Y es que el complejo hotelero 5 estrellas se ubica en uno de los principales centros termales de Uruguay, en el departamento de Salto.



Para quienes estén buscando un lugar para descansar o recargar energía este resort se presenta como una opción ideal. Además, para tranquilidad de sus huéspedes ofrece las máximas garantías sanitarias desde su reapertura en agosto. “Cuidarse entre todos” se convirtió en una filosofía primordial para mantener la calidad y el estilo propio del establecimiento. De esta forma, el visitante puede relajarse, divertirse y disfrutar su estancia a pleno.

Reconocimiento global

Su atención por los detalles es lo que lo posicionó como uno de los resort más requeridos de la región, en gran medida por el nivel internacional de sus instalaciones y servicios.



Los principales jugadores del sector turístico validan esta afirmación. Recientemente, Tripadvisor le otorgó el “Travellers’ Choice 2020 Best of the Best”, el honor más alto que brinda esa empresa internacional, ingresando así en el selecto grupo al cual solo el 1% de los hoteles del mundo acceden.

Pero no es la única distinción, ya que desde su inauguración en septiembre de 2013, Altos del Arapey viene siendo reconocido por este portal en varias oportunidades. A esto se suman Booking, DetectaHotel y por “Uruguay al Mundo” por su filosofía de servicio volcada al disfrute de los huéspedes, entre otros.

No es casual gozar de tantos reconocimientos. Altos del Arapey Club de Golf & Hotel Termal se compone de 156 habitaciones y suites con terrazas y balcones con vista panorámica a las piscinas, las lagunas y al río, o al campo de golf.



Cuenta con 8 piscinas termales con renovación constante de agua: 6 abiertas, un gran jacuzzi exterior, un wet bar, piscina cerrada in-out y una de niños.

Este punto es otro de sus destaques. El establecimiento dispone de su propio pozo de 950 metros de profundidad con temperaturas que alcanzan hasta 40 grados centígrados, pero se regula en función de la época del año. En verano, por ejemplo, dos de las piscinas exteriores son de agua fría.

Las aguas termales son buscadas por muchas personas por sus múltiples beneficios: son ideales para proteger y restaurar la salud. Algunas de sus principales bondades son sus factores energéticos tales como la potente ionización, mineralización, radiactividad, gases y variaciones de PH. Asimismo, sus propiedades mejoran la piel y producen descanso.

Servicios con alto nivel

La gastronomía es uno de los puntos más considerados en un all inclusive. En esta línea, el hotel es famoso por el alto nivel y la variedad de su oferta. El huésped puede elegir distintas opciones durante su estadía tales como de un buffet asistido con salad bar, especialidades frías y calientes, opciones light y vegetarianas, postres y dulces, además de productos panificados. Además, dispone de cuatro estaciones de show cooking: pasta, especialidades a la plancha, pescados y mariscos, parrilla y horno de pizza. El sistema all inclusive abarca todo tipo de bebidas, refrescos, cócteles, cervezas y vinos nacionales. Pero la verdadera vedette es el agua termal helada.

En lo que refiere a entretenimiento, cuenta con un campo de golf de 18 hoyos, par 73 para caballeros y 72 para damas, en un área de 60 hectáreas, que destaca por la dificultad de sus greens, fairways y tees, todos elevados y rodeados de espejos de agua, gene rando una zona de juego sin igual en la región. Dispone de driving range y putting green.



Para quien busque el relax y actividades de bienestar, incluye un spa de lujo con amplia cartilla de tratamientos. También salas para congresos y eventos, capilla, y pista de aterrizaje para helicópteros y pequeñas aeronaves.

Este verano los niños vuelven a ser invitados en Altos. Para tranquilidad de toda la familia, un experimentado equipo de animación organiza actividades diarias para todas las edades. Entre los más populares destacan las cabalgatas, los paseos en bicicletas, el “safari” para conocer atractivos de la zona a bordo de un jeep, la navegación en canoa y en botes a pedal en la laguna. El hotel dispone de un Kids Club, una sala Wii, play station, micro

cine y Karaoke.



Para más información ingresar a www.altosdelarapey.com.