Vacaciones y descanso con tranquilidad

Luego de pasar Navidad en familia, muchos uruguayos eligen comenzar sus vacaciones en los distintos balnearios de la costa. Sea que se instalen luego del 1° de enero o elijan pasar Año Nuevo ya en su destino de descanso hay muchas cosas que no pueden olvidarse antes y al momento de salir de vacaciones.

La planificación es una de las claves para disfrutar de unos días de relax sin mayores complicaciones. En primer lugar se debe tener elegido el sitio adonde llegar y haber reservado o señado, ya que en estas fechas está casi todo tomado —casas, hoteles, hostels y campings— y arribar sin un destino puede ser una complicación.

Luego viene el momento de hacer el bolso. Qué llevar o cómo optimizar los espacios al momento de salir de vacaciones son dos de las interrogantes que se nos plantean desde un primer momento. Lo ideal es armar conjuntos, por ejemplo un top o remera que combine con tal pantalón, short o falda. Además, no olvidarse de más de un traje de baño y abrigo para cuando refresca por la noche.

Durante los meses de verano el Ministerio de Salud Pública aconseja usar ropa fresca y cómoda, preferentemente de colores oscuros y con trama cerrada que no permita el paso de los rayos solares como parte de la protección.

Para optimizar el espacio dentro de bolsos y valijas existen diferentes técnicas de doblado de ropa que se han popularizado y que diversas youtubers especialistas en viajes recomiendan. En primer lugar está el método de Marie Kondo, conocido como "Konmari", que consiste en doblar la ropa en tercios, luego en un medio y luego en tercios otra vez formando pequeños paquetes. También está la técnica de hacer rollitos con la ropa como se doblan las medias o el de colocar todas las prendas estiradas encima de las otras formando una cruz para luego doblarlas una por una y crear un solo paquete.

Lo ideal es que los productos de belleza viajen en tamaños pequeños —pensando en la cantidad de días que se estará en el destino—, algo que ahorrará espacio. Además, lo mejor es guardarlos en una bolsa con cierre hermético o neceser transparente para evitar derrames y manchas. Si se toma alguna medicación, debe ser cuidadosamente empacada con sus instrucciones incluidas. Además, es ideal empacar un termómetro, antitérmicos, antialérgicos, así como el número del médico de cabecera, especialmente si se viaja con niños.

Cuidados para el sol.

Los cuidados para el sol comienzan con el armado del bolso. Al empacar deben ser incluidos protectores solares, de factor 30 en adelante, y se debe chequear que no estén vencidos. En general tienen una vida útil de unos tres años, pero debe ser controlado porque pasada la fecha de caducidad dejan de proteger la piel de los rayos ultravioleta.

Además, todos los miembros de la familia deben contar con sombrero de ala ancha y lentes de sol con efectividad confirmada que serán fundamentales para prevenir insolaciones. En caso de que tengas unos lentes que no sabes si protegen, en algunas ópticas chequean los cristales.

En la playa lo ideal es contar con sombrilla para protegerse del sol y sillas o lonas para poder descansar. Además, lo ideal es asistir en las horas recomendadas por los médicos que serían por la mañana hasta las 11:00 horas y por la tarde a partir de las 16:00 horas.

Las quemaduras de sol y las deshidrataciones por exceso de calor son dos de las lesiones no voluntarias más frecuentes en los niños durante el verano según la Sociedad Uruguaya de Pediatría, por lo que es fundamental prevenir este tipo de situaciones.

Traslado.

En caso de que se viaje en transporte público lo ideal es sacar pasaje de ida y vuelta con varios días de anticipación e incluso semanas de antelación, dado que en algunas fechas la demanda es muy alta y se agotan con frecuencia.

En tanto, si se viaja en un vehículo personal se debe chequear el estado del coche para prevenir inconvenientes en la ruta, lo ideal es ir a una estación de servicio o al mecánico y solicitar chequear los niveles.

Entre lo que se debe comprobar está el agua, que no debe estar al mínimo y siempre es bueno contar con una botella en el baúl por posibles subidas de temperatura.

Revisá el estado de las cubiertas: cómo están de aire y si el dibujo está en los niveles aceptables que permitirán que tenga un buen agarre en la carretera.

Además, debes controlar si tu auto consume aceite y rellenarlo en caso de que falte. Por otro lado, para circular en las rutas nacionales es obligatorio tener las luces encendidas tanto de día como de noche, por lo que es importante comprobar que funcionen correctamente. Respecto al sistema de frenado es necesario chequear si las pastillas no están gastadas, así como comprobar que los amortiguadores estén en buen estado ya que son parte fundamental del auto.

Un buen estado general de tu vehículo repercutirá en un viaje más seguro para todos los pasajeros. No olvides que todos deben circular con el cinturón de seguridad puesto y en caso de que viajes con bebés o niños de hasta 12 años —siempre que midan menos de 1,50 m— desde su nacimiento y por ley deben viajar con Sistema de Retención Infantil de acuerdo a su tamaño para evitar que salgan despedidos ante la eventualidad de un choque.

Dejar la casa sola. Si en vacaciones la casa queda sola lo ideal es desconectar los artefactos eléctricos, como la televisión, el calefón o la heladera. Este tipo de precauciones ahorrará energía y supone una prevención en caso que se dé una tormenta eléctrica.



Además, vaciar la heladera para no encontrarse con sorpresas desagradables al respecto es ideal en este momento del año.



También es fundamental tomar precauciones desde el punto de vista de la seguridad: chequear que todo esté bien cerrado, dejar fuera del alcance o a buen resguardo objetos de valor y no dejar llaves en lugares de la casa. Un timer que prenda las luces puede provocar apariencia de que hay alguien en el hogar y auyentar a posibles intrusos. Es importante alertar a algún vecino o persona de confianza si se dejan plantas o animales solos en el hogar durante este tiempo.

Llevar a las mascotas a las vacaciones

Las mascotas, en muchas ocasiones, son consideradas miembros de la familia y por lo tanto también se van de vacaciones.

Si se viaja con las mascotas en auto lo ideal es que vayan bien sujetas para que no ocasionen problemas al conductor en la ruta.

Dependiendo el tamaño del animal lo ideal es que viajen en un bolso para mascotas, una jaula o si es de gran tamaño existen dispositivos que permiten que estén sujetos al cinturón de seguridad con un arnés adecuado para ellos.

Los expertos aseguran que lo ideal es que antes de iniciar este tipo de viajes el animal ya esté familiarizado con el objeto en el que será transportado para evitar mayor estrés durante la travesía.

Por otro lado, los veterinarios aconsejan dar de comer a los animales unas seis horas antes de iniciar el viaje para evitar vómitos en caso de que sufran mareos o ponerse muy nerviosos en el vehículo.

Es fundamental que durante el viaje se hagan algunas paradas para que el animal pueda bajar, hacer sus necesidades y sobre todo hidratarse, debido a que estamos en verano y hace mucho calor.

Bajo ningún concepto deben dejarse en el auto con las ventanas cerradas ya que esto podría provocarles un golpe de calor y generar una deshidratación. En caso de que la familia deba bajar el vehículo se debe procurar dejar las ventanas con una rendija de apertura para que el aire pueda circular.

Cuando la familia viaja fuera del país con su mascota se debe tener en cuenta que las diferentes naciones tienen sus propias normas para el ingreso de las mascotas e implican vacunas y trámites, por lo que no es una decisión que debe tomarse de manera precipitada.

Lo que hay que saber antes de salir a la ruta Desde ahora y durante todo el verano, especialmente en los fines de semana y durante los cambios de quincena, la ruta está muy pesada por lo que lo ideal es salir con tiempo y paciencia. Las tarifas de los peajes de la Corporación Vial del Uruguay tienen un costo de $ 100 para los autos, camionetas (hasta 8 asientos, incluido el del conductor) y otros vehículos de 2 ejes sin ruedas duales, con remolque de un eje; el mismo precio pagan los ómnibus expreso (con conductor y un acompañante como máximo), micros y mini ómnibus.



Los peajes pueden ser pagados en el lugar o a través del telepeaje que debe ser solicitado con tiempo y va con débito automático en las tarjetas de crédito que cuentan con el servicio.



Durante las fechas pico la Policía Caminera realiza operativos y está presente durante toda la temporada controlando el tránsito vehicular.

Verano más seguro para los niños de la casa

La Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP) advierte sobre algunos de los riesgos. Alivia Fernández, médica de la SUP, advierte que son los adultos los responsables de cuidar la salud y prevenir las lesiones no intencionales en los niños.

En el verano suceden con frecuencia quemaduras solares y deshidratación, por lo que considera que los pequeños deben ser controlados al estar expuestos al sol y al calor y beber agua y jugos de fruta naturales.

En tanto, las precipitaciones y caídas suelen ocurrir en lugares como casas alquiladas a las que los pequeños no están acostumbrados, por lo que los adultos deben prestar más atención en este punto.

Por otro lado, en esta época suceden la mayor parte de los ahogamientos: los niños no deben jugar en el agua sin supervisión de un adulto.