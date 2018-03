Usuarios de Facebook denuncian que guarda un registro de llamadas y mensajes de texto

No ha sido una buena semana para Mark Zuckerberg, con todo el escándalo que ha debido enfrentar luego de las revelaciones con los datos extraídos desde 50 millones de perfiles para la compañía Cambridge Analytica, ahora llega un nuevo problema con la seguridad en la plataforma.



Al parecer, los algoritmos que se utilizan en la red social, requieren la extracción de datos desde los teléfonos de los usuarios, creando un completo registro de llamadas telefónicas y mensajes de texto.



Si bien esta situación sólo se ha dado con usuarios Android, la penetración del sistema operativo de Google hace que sea un daño exponencial en la privacidad de las cuentas.



De acuerdo a los reportes que se han entregado, el problema fue descubierto por usuarios que decidieron solicitarle a Facebook toda la información que tiene de cada uno.



Esto es un proceso abierto que cualquier persona puede solicitar a través de las configuraciones de la plataforma. Al leer los archivos, se halló que la red social no sólo mantiene un registro de todas las llamadas y mensajes de texto que se han emitido o recibido desde el dispositivo, con el nombre de los contactos y los metadatos que generan estas operaciones, es decir, el tipo de acción, la fecha y hora, con detalle del huso horario en que se encuentra; además de la duración en el caso de las llamadas.



Tras la publicación de este problema, la firma con base en California publicó una explicación del sistema en su blog, en la que detallan cómo opera sus servicios, aclarando que ante los rumores de que están apropiándose de la información sin el consentimiento del usuario: "Este no es el caso".



"Los registros de llamadas y mensajes son una opción disponible para las personas que utilizan Facebook Lite o Messenger en Android. Esto nos ayuda a encontrar y mantenerte conectado con las personas que realmente te importan, para así, darte una mejor experiencia", detalla el comunicado.



Y claro, el servicio les solicita este acceso a los usuarios de Android, quienes para acceder a herramientas como utilizar Messenger como un cliente de mensajes de texto, o para encontrar más amigos en la plataforma, se los entregan. El problema es que no todos los usuarios son conscientes de la extensión de los permisos que le otorgan a cada red social.



¿Cómo se puede tener acceso a este documento?

Para acceder a estos registros, los usuarios deben ir a sus configuraciones y seleccionar la opción "Descarga una copia de tu información" que se encuentra al final de la pantalla principal de los ajustes. Así, la red social envía por correo electrónico un archivo comprimido en el que se puede revelar todos los datos que se han recopilado.



