Uruguayos crean “la AUF” de los e-sports

Profesionalismo. Esta es la meta de la nueva Asociación de E-Sports Uruguay (AESU). Su creación marca un antes y un después en el desarrollo de los deportes electrónicos en el país, en una actividad que convoca cada año a más y más jugadores.



En total, fueron 14 socios fundadores que firmaron para darle forma a esta asociación civil. Ellos pusieron dinero de sus bolsillos para su puesta en marcha. En este proceso colaboró el abogado Aníbal de Olivera Silva, quien fue secretario general de la Asociación Uruguaya de Fútbol entre 2011 y 2014. Su rol es clave para lograr convenios con organismos internacionales de e-sports.



La federación argentina, constituida en 2014, ayudó a los uruguayos en su conformación. En estas semanas están en vías de firmar un acuerdo para que sea el primer aliado internacional.



Esa rúbrica sería el paso previo para vincularse con la IESF (International E-sports Federation (Federación Internacional de Deportes Electrónicos), el organismo rector de esta actividad. Esto facultaría a los gamers locales a clasificarse para torneos mundiales de este organismo cuya sede está en Corea del Sur, país pionero en esta pujante industria.

Comudidades.

En Uruguay hay comunidades de varios videojuegos. En cada una, existen pequeños organizadores que crean eventos a los que asisten decenas de personas (en algunos casos cientos). La idea de esta nueva organización es convocarlos para darles soporte y difusión como asociación ya constituida.

“La idea es que nos muestren su comunidad del juego con la intención de ganar más gente, y seguir creciendo”, comentó Ignacio Martínez Sosa, presidente de AESU.



El trabajo también implicará que se construyan ligas y eventos presenciales de cada uno de los videojuegos que se practican en el país. League of legends, Clash Royale, Fortnite son algunos de ellos.



Sobre este último, ya se han contactado con influencers uruguayos que son jugadores referentes de este entretenimiento de zombis en el que supervivientes cooperan en línea para mantener sus fortalezas.

Eventos: la idea es que sean clasificatorios a torneos mundiales. Foto: Movistar

Ayuda.

La asociación también servirá como centro de asesoramiento para los gamers locales. “Tenemos un jugador que ganó un torneo y clasificó a otro en Las Vegas, Estados Unidos. Como no sabe cómo financiar el viaje, nos pidió orientación sobre el camino a seguir, qué puertas golpear para encontrar dinero para poder hacerlo. De ese tipo de casos hay un montón”, comentó Martínez a El País. El cometido es proteger a los “Luis Suárez” de esta disciplina.



El año pasado, por ejemplo, dos hermanos se destacaron en un videojuego y, como no tuvieron suerte para desarrollarse como jugadores en Uruguay, emigraron a Brasil donde los “fichó” un equipo con el que terminaron ganando un torneo latinoamericano. Luego, participaron de un evento mundial en Europa, agregó Martínez.



Hace poco, una uruguaya participó de la final latinoamericana de League of Legends, uno de los videojuegos de estrategia más popular del momento. Esta uruguaya, llamada Paretta -en este mundo se conoce más a los gamers por su apodo que por su nombre real- ganó un torneo en Chile.



“Me da lástima no haber podido ayudarla antes con una organización como AESU. Por sus propios recursos intentó crecer y tuvo que irse del país para seguir lo que le gustaba”, comentó.



En el videojuego donde hay más desarrollo es el FIFA. Cada vez más equipos de Primera División montan sus equipos en fútbol virtual que juegan en el modo 11 vs. 11, es decir, por cada jugador que tiene una posición en la cancha.



Se estima que más de 1.000 personas participan de una liga de este tipo. Este año, Nacional y Peñarol sumaron sus equipos para competir en estos torneos (y dentro de poco se realizará el primer clásico).



AESU pretende que los clubes de fútbol, además de tener su equipo virtual de FIFA, también tengan el suyo en relación a otros videojuegos de estrategia y de lucha, concluyó Ignacio Martínez.