El uruguayo Martín Testoni superó el cáncer, cumplió su sueño de viajar y va por el libro

El espíritu aventurero estaba latente desde niño en Martín Testoni. Su mayor logro hasta los 20 años había sido una ida a La Paloma a dedo. Tras superar un cáncer de columna y una metástasis en el pulmón se trazó la meta de dar la vuelta al mundo en una de las 14 sesiones de quimioterapia que se aplicó. No se rindió a pesar de que lidió con cuatro intento fallidos.

Su mente carburaba mientras le pasaban la medicación. Un día se iluminó y se preguntó: “¿Para qué quiero estar vivo?” La ficha le cayó rápido: “Lo mío es la aventura, quiero dar la vuelta al mundo”, se dijo. Terminó el tratamiento, se compró una bicicleta, y se fue hasta Cabo Polonio.



La costa uruguaya fue el primer paso para esta vuelta al mundo que le costó una década completar, varias frustraciones, y batallas, entre ellas una metástasis en el pulmón, que superó gracias a un autotrasplante de médula.



Ese viaje es su “copa del mundo” y quiere plasmar la historia en un libro. “Está escrito, necesito encontrar una editorial que lo quiera publicar”, dice Martín Testoni a El País desde su casa en Barcelona. “Cumplí con mi niño interior, y me gustaría dar charlas motivacionales para animar a otros a seguir sus sueños”.

El renacer.

Martín sabía que la operación para extirparle el tumor de columna podía dejarlo paralítico a los 19, y eso lo alentó aún más a ir tras su anhelo. Pasó 18 meses libre de la enfermedad y recayó: mientras se trataba el cáncer de pulmón se devoró Hasta donde me lleve el viento. del navegante uruguayo Eduardo Radjuch. Ese libro alimentó su espíritu bohemio.



Al curarse decidió irse a Italia, donde tenía familia, y luego a Barcelona, con miras a juntar dinero para viajar. Trabajó de chef y ahorró lo suficiente como para volver a Uruguay, comprar una moto china a US$ 1.300 y salir a recorrer América con un amigo. El plan era llegar hasta México, pero hicieron Argentina, Chile y en Machu Picchu y pegaron la vuelta porque se quedaron sin un peso.

En Bari, al sur de Italia, minutos antes de tomar un barco rumbo a Atenas. Foto: El País

Juntó algo de efectivo en el rubro gastronómico y volvió a emprender la marcha hacia Brasil. En Fortaleza se ofreció a trabajar en algún barco a cambio de que lo cruzaran a Europa, pero pagar los derechos de importación de la moto china no era negocio.



Vendió el vehículo y con el dinero financió el pasaje a Uruguay. Compró una Honda 125, y volvió a salir. Se metió por La Quiaca hasta Bolivia, y en Potosí “me atacó una manada de siete perros salvajes”. La tercera no fue la vencida y retornó fundido. Creó una empresa de distribución de hojillas en Montevideo para poder rencauzar el viaje.



Hizo toda la costa brasileña, y en Pipa, sin un peso, contaba su historia en las estaciones de servicio, y entregaba calcomanías a quien se apiadaba y le llenaba el tanque. Los pegotines decían, “mundo en dos ruedas, sigue tu sueño”.



Cruzó el Amazonas en una semana: fue de Belén a Manaos en barco. Dormía en una hamaca paraguaya al aire libre. Llegó con fiebre y la moto pinchada. Se recuperó, cruzó la selva venezolana, pero las FARC le impidieron entrar en Colombia. Completó América Latina en su cuarta vuelta a Uruguay.



Quiso echar raíces aquí, pero ningún proyecto le cuajó. El sueño seguía latente, así que invirtió sus ahorros en un pasaje a Barcelona. Recorrió todo Europa y Asia con una scooter y una bici diez años después de haberse fijado el ambicioso objetivo.

Vendiendo bananas en Tailandia para sobrevivir: le robaron todo el dinero en un bungalow y se tuvo que reinventar. Foto: El País

Capítulo II: vaivenes por Europa y Asia.

Recorrió toda la Costa Brava, y se metió en Francia. En París conoció al cineasta y psicomago Alejandro Jodorowsky, y tachó de su lista otro sueño cumplido. En Waterloo (Bélgica) se le rompió la scooter. “Pensé que se me caía el viaje pero me crucé a un mecánico italiano que me la arregló gratis. Además me dio casa y comida por tres días”, relata Martín. El vehículo resistió toda Holanda y parte de Alemania, pero al llegar a Born se le fundió, y otra vez lo salvó una mano solidaria. “Me encontré con un motoquero que me llevó a la casa de su exmujer, y ella me trató como un hijo”. Compró una bici y “aceleré la marcha para terminar la vuelta al mundo porque cada día me costaba dinero”. Fue de Roma al sur de Italia en ómnibus y cruzó a Grecia en barco. En Atenas tomó un bus hasta Estambul y llegó a Capadocia en bici. Tardó 15 días en tramitar la Visa a India, y voló a Delhi. Alquiló una moto y subió 3.500 metros el Himalaya, otro sueño hecho realidad. Pagó US$ 100 un pasaje a Tailandia y dio por terminada a la travesía.