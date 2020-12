Uruguaya se vacunó contra el COVID-19 en Nueva York: "Aliento a la gente que pueda, a que se la dé"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lucía Carrau es viróloga y doctora en Infectología. Trabaja en el hospital Monte Sinaí de Nueva York, en el departamento de microbiología y, desde que comenzó la pandemia, investiga al virus SARS-CoV-2. En su lugar de trabajo, comenzaron a vacunar a quienes trabajan de forma directa con el virus y, ayer, le llegó un mail donde la habilitaban a agendarse para vacunarse contra el COVID-19.

Ayer mismo, 30 de diciembre, Lucía recibió la dosis de Moderna, una de las vacunas contra el COVID-19 ya aprobada. Tras vacunarse, la experta alentó a que "la gente que pueda, se dé la vacuna", sin embargo, destacó que solo deberían utilizarse aquellas vacunas aprobadas y con las que se cuenta información.

"Tengo una visión positiva respecto a las vacunas (...) Tenemos información de las vacunas aprobadas. Son muy eficaces, son seguras y, si bien tienen efectos secundarios leves (como fatiga, fiebre, dolor en el brazo), son los esperables para cualquier plan de vacunación", manifestó a El País desde Estados Unidos.

Agregó, también, que no está a favor o en contra de una vacuna en particular, aunque sí es importante que la información disponible sea clara.

Respecto al plazo de aprobación de las vacunas contra el COVID-19, Lucía explicó a El País que "si bien sí se acortaron plazos, hay que dar contexto. Normalmente las vacunas toman años para desarrollarse", sin embargo, "no son vacunas que salieron de la nada, la tecnología ya se venía desarrollando hace años para otros virus similares. Es decir, no fue algo totalmente nuevo, no se desarrolló de cero".



Sobre la fase tres, es decir, los ensayos clínicos, la experta explicó que suelen demorar muchos años porque, entre otras cosas, se debe tener un nivel de circulación del virus muy elevado, algo que sucedió rápidamente con el virus del COVID-19.

Por último, pidió que confíen ya que "hay un montón de organismos reguladores con personas capacitadas que toman la decisión de aprobar o no las vacunas y si las están aprobando es porque están seguros que funcionan y que son seguras".



En tanto, respecto a los efectos secundarios, Lucía manifestó que "no sabemos si hay consecuencias a mediano/largo plazo de estas vacunas, pero en base al conocimiento disponible podemos pensar que no van a haber efectos adversos importantes".