"Uruguay es un país pequeño que tiene todo"

Abdullah Al Jumah (31) es una de las personas más famosas de Arabia Saudita. Su libro "Historias de un saudí en Europa" fue best seller en su país. Tiene su propio programa de televisión sobre viajes y según Arabian Business, es uno de los jóvenes más poderosos de su país.

En los últimos días llegó a Uruguay por primera vez y "comió la mayor cantidad de carne" de su vida. Visitó Montevideo y se maravilló con Punta del Este.

En su paso por tierras orientales dedicó un rato a conversar con El País sobre sus viajes y su experiencia de vida.

—¿Qué te trae a Uruguay?

—Amo a Latinoamérica en general, pero en particular con Uruguay lo que sucedió es que tengo un buen amigo, Nicolás, a quien conocí en la Universidad de Harvard (EE.UU.) y con el que he viajado mucho. Fui a su boda, conocí a muchos uruguayos y siempre me invitaban a que viera su hermoso país. Uruguay es el último país de Sudamérica que me quedaba por conocer.

—¿Qué es lo que más te gustó de Uruguay?

—Estuve muy pocos días y solo visité Montevideo y Punta del Este. Debo decir que Punta del Este superó mis expectativas, es un mundo del que no conocía demasiado. Tiene unas playas muy bonitas y la gente y la comida son geniales, definitivamente voy a volver. En tanto, Montevideo es una ciudad pequeña pero tiene todo, también muy buena comida.

—¿Qué fue lo que más te sorprendió de este país?

—Es pequeño pero tiene todo. Aunque no he tenido la oportunidad de visitarlo por completo, cuando veo las fotos y las personas me recomiendan lugares hablan de campo, playas, etc. En este viaje también quería ir a Colonia del Sacramento pero tuve que cancelarlo porque tengo que volver a mi país a encargarme de algunos proyectos.

—¿Qué fue lo que hizo que quieras vivir viajando?

—Siempre quise explorar el mundo. Creo que los seres humanos son de naturaleza nómade. Además, me gusta conectarme con las personas y aprender sobre las culturas. Cuando viajamos nos ponemos en contacto con lo más íntimo de cada uno y cuanto más viajo, más descubro cosas sobre mí y sobre mi vida.

—¿Pensás que la afirmación "viajar abre la cabeza" es real?

—Sí, definitivamente, siempre me sorprende la gente que viaja y nunca cambia. Muchas personas que viajan se quedan en los mismos círculos de sus familias o amigos, van a los mismos lugares y cuando vuelven a casa nada cambió en sus mentes. Eso no es viajar de verdad.

—¿Cómo superás la censura en tus libros, tu programa y tus redes?

—Tanto en mis libros como en las cosas que comparto en las redes sociales tengo que atenerme a ciertas normas. Soy una persona conservadora, en comparación con aquellos de occidente, pero en términos de Arabia Saudita no soy nada conservador porque viajo y me comporto diferente. En mi país se esfuerzan por mantener una imagen estable y conservadora, pero al mismo tiempo se puede ver que los habitantes fueron a las mejores universidades del mundo, hablan muchos idiomas o ven películas.

—¿Las cosas están cambiando en Arabia Saudita?

—Hay muchas cosas en las que tenemos que trabajar, especialmente en derechos de las mujeres. Creo que progresamos, en tan solo un año las mujeres empezaron a manejar; ir a los conciertos y al cine; por primera vez pueden asistir a partidos de fútbol. Ahora las mujeres tienen casi los mismos derechos que los hombres, hay algunas cosas en las que todavía se tiene que trabajar, pero creo que esto está evolucionando, por que hay una nueva generación que quiere cambiar.

—¿Cómo te afecta que se asocia a los árabes con el yihadismo?

—Arabia Saudita es vanguardista en combatir el islamismo extremo, desde el punto de vista bélico e intelectual. Entre el 2005 y 2008 hubo atentados en mi ciudad incluso. Cuando salgo al mundo a veces me hacen comentarios al respecto. En particular me acuerdo que la primera vez que llegué a Latinoamérica lo hice a través de la ciudad de Manaos (Brasil). El oficial de Migraciones que me recibió me preguntó por qué entraba a su país. Y cuando le respondí turismo, me replicó: ¿o terrorismo?. Él me quiso hacer un chiste, pero fue insultante. A veces me pasa que las personas me hacen bromas y me preguntan dónde están mis bombas o en los aeropuertos siempre me separan para un chequeo aleatorio, aunque sabemos que es por mi procedencia. Lo que se debe entender es que para los extremistas no soy un musulmán. Y quieren lastimarme al igual que quieren lastimar a las otras personas, estoy del lado de las víctimas, no los terroristas.