Uruguay y Francia se hermanan por la salud

El gobierno de Francia propuso en los 90 crear un espacio donde hacer trasplantes de médula ósea en Uruguay con la premisa de que se realizaran en el ámbito público. Las autoridades del Hospital Maciel recibieron la idea de brazos abiertos: “nos gustó que fuera de acceso para toda la población”, asegura el doctor Raúl Gabus, director del Servicio de Hematología y Trasplante de Médula Ósea del Hospital Maciel.

Este centro modelo celebra mañana 25 años de vida con un acto en el Sodre, al mediodía, y una recepción en la embajada de Francia, a la noche.



Este servicio hemato-oncológico es el único de ASSE para adultos en el país y fue declarado de Interés Nacional desde su apertura. Se tratan pacientes con enfermedades malignas de la sangre: linfomas, mielomas, leucemias agudas y crónicas.



Se realizan, en promedio, 34 trasplantes de médula ósea por año, y en este cuarto siglo se superaron los 550. El desarrollo fue progresivo, según el director de este centro insignia que obtuvo tres premios del Instituto Nacional de Calidad.



“Se empezó con una modalidad de autotrasplante, y la inclusión del procedimiento en el Fondo Nacional de Recursos permitió una gestión mucho más dinámica que no hubiera sido posible solo bajo el presupuesto de Salud Pública”.



El intercambio entre profesionales franceses y uruguayos ha sido fluido y constante desde el origen del Servicio de Hematología de Maciel: una vez al año viajan médicos, técnicos y licenciados a formarse al instituto Paoli Calmettes de Marsella, y un grupo de expertos franceses de dicho centro viene al Hospital Maciel para apoyar el desarrollo del servicio in situ.



Esta sinergia motivó la decisión de realizar el festejo de forma conjunta con la embajada de este país amigo. Entre los invitados a la ceremonia figuran los profesores franceses que dieron su sostén académico en estos 25 años. Se aprovechará su presencia para realizar una “actualización científica” antes del homenaje.



Se apersonarán el doctor Patrice Viens, director del Instituto Paoli Calmettes, y profesor Didier Blaise, jefe del servicio de trasplantes de dicho hospital. El profesor Dominque Maraninchi, expresidente del Instituto Nacional del Cáncer Francés, no pudo viajar pero envió un video para poder participar a distancia de este proyecto con el que ha colaborado tanto.



También viajó el hematólogo Guillermo Dighiero, hoy embajador de Uruguay en Francia, y padrino de este servicio, ya que “fue a él a quien acudieron las autoridades francesas para hacer la propuesta”. Y José Luis Pico, jefe del servicio de transplante del instituto parisino Gustave Roussy.

Modelo a seguir.

El doctor Gabus está orgulloso de que se haya podido desarrollar “tecnología y medicina de punta” en el ámbito público, ya que la plataforma estatal “no siempre es la ideal” para este tipo de iniciativas. “Todas las directivas del Hospital Maciel y los gobiernos han apostado a llevar adelante el servicio. Siempre lo cotejo como un proyecto de Estado en el cual todos han intervenido para intentar preservarlo”.



La institución aspira a la excelencia, está comprometida con el desarrollo, innovación y calidad en pos de la atención de los pacientes.



Es también un centro de referencia académica: aquí se entrenan en trasplante de médula ósea dos candidatos de Latinoamérica por año subvencionados por la Sociedad Americana de Hematología. Y hoy forman hematólogos y enfermeros para que se desarrolle el primer centro público de trasplante en Bolivia. “Es una forma de devolver lo que usufructuamos del medio francés”, asegura Gabus.