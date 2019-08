Ni nuggets ni jugos: Unicef enseña por qué hay que recuperar la comida casera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A partir de la próxima semana, Unicef lanzará la campaña “Cocinales hoy, es para siempre”, una apuesta a la sensibilización a las familias sobre la necesidad de generar un cambio en la alimentación a favor de la salud, el bienestar y el mayor rendimiento.

La iniciativa –que se emitirá en televisión, radio y redes sociales con spots que hablan de los beneficios de la comida casera– comprende la difusión de cinco guías online de descarga gratuita para distintas etapas del desarrollo: embarazo, lactancia, alimentación complementaria (de 6 meses a 3 años), etapa escolar (de 3 a 12 años) y adolescencia. Está dirigida a familias con niños y adolescentes, así como cuidadores y responsables que incidan en su alimentación y hábitos.

Las guías no incluirán recetas, pero sí herramientas, información y consejos, por ejemplo, para que las familias sepan porqué se debe elegir un producto natural o porqué es preferible hacer una preparación casera en vez de optar por un producto ultraprocesado. “Ningún producto industrializado es capaz de sustituir a la comida casera”, afirmó María Isabel Bove, oficial de salud de la organización en Uruguay.

La especialista puso este ejemplo para el desayuno. Muchos padres creen que los cereales (de caja) son una opción saludable pero, en realidad, tienen carencias nutricionales si se lo compara con un simple pan flauta. Una rodaja de pan de 30 gramos no aporta azúcar ni grasa y contiene menos de 0,2 gramos de sal. La misma porción de cereales no aporta azúcar pero sí cuatro gramos de grasa y 0,5 gramos de sal. Los productos ultraprocesados tienen exceso de azúcar, grasa y sal y contienen sustancias artificiales que no son buenas para la salud.

También hay diferencias entre el clásico churrasco y una hamburguesa congelada. Mientras que el primero aporta cuatro gramos de grasa, la segunda contiene 16 gramos y más de 1 gramo de sal. La comparación del churrasco con los panchos y los nuggets de pollo –dos de los alimentos favoritos de los niños– también muestra cómo un alimento preparado en casa y uno industrializado presentan situaciones desparejas.

¿Cómo identificar un ultraprocesado? Bove enseñó que basta con leer la etiqueta. Si se encuentran más de tres ingredientes en la lista, la respuesta es clara. Por ejemplo, un durazno es solo eso, pero un jugo de sabor durazno contiene: agua, jugo concentrado de durazno, jarabe de maíz de alta fructosa, azúcar, vitaminas, ácido cítrico, ácido ascórbico, eritrobato de sodio y aromatizante.

Diagnóstico.

El punto de partida de la campaña “Cocinales hoy, es para siempre” es una situación que alarma a Unicef: el rápido aumento en la incidencia de sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes uruguayos, además de los índices en adultos.

En tan solo siete años, la prevalencia en los adultos pasó de 57% en 2006 a 65% en 2013. Esta cifra triplica la observada a nivel mundial que es de 12%. Respecto a los niños, el 12% de los menores de 5 años presenta obesidad, cifra muy superior a la observada a nivel mundial (5%). Otro dato: el sobrepeso en niños de 9 a 13 años aumentó desde 31% en 2009 al 40% en 2016.

“Los niños con sobrepeso tienen el doble de chance de tener hipertensión (comparados con niños con peso normal). Este era un tema de viejos, no de niños. Hoy los pediatras tienen la obligación de hacerles un control de presión arterial. Tendría que ser intolerable hablar de hipertensión en niños”, dijo Bove.

La hipertensión es solo una parte del problema. También tienen mayor predisposición a la diabetes, asma, enfermedades del hígado, problemas respiratorios y del sueño. A esto se le suman efectos psicológicos de baja estima, depresión, aislamiento social y menor rendimiento escolar. Y todo es una hipoteca para el futuro del individuo.

Bove dio este diagnóstico respaldada en estudios nacionales e internacionales: falta de hábito de cocinar en casa, bajo consumo de verduras y frutas –el 70% de los niños a los 5 años no come verduras todos los días y la mitad no come frutas a diario–, exceso de consumos de productos ultraprocesados –entre 1999 y 2013 las ventas de bebidas azucaradas se triplicaron en el país–, ambientes inadecuados a la hora de comer y baja percepción de riesgo. Todavía persiste la creencia popular de que el aumento de peso en la infancia es sinónimo de salud.

Pero también la poca información. Muchos padres compran alimentos que se comercializan como adecuados para niños (por ejemplo, productos lácteos) con la idea de que son saludables. No obstante, Bove afirmó que no deben ser consumidos de forma frecuente ya que no sustituyen a los alimentos naturales. “El 90% contiene azúcar en exceso”, apuntó.

Para Unicef, los costos a nivel nacional como resultado del incremento de los gastos en los servicios de salud y en la reducción de la productividad derivados por las consecuencias de los malos hábitos alimenticios y enfermedades derivadas resultan “insostenibles”.

Solución.

¿Cómo se resuelve este problema de salud pública? Las guías elaboradas en el marco de la campaña “Cocinales hoy, es para siempre” hacen hincapié en la respuesta. La especialista habló de dos acciones principales: cuidar los hábitos saludables durante el embarazo y la infancia y cocinar en casa.

La alimentación de la madre, así como su salud, incluso desde antes de la preconcepción, es determinante para la condición sanitaria de su hijo a lo largo de su vida. “El 75% de la programación metabólica se hace en el útero”, dijo Bove. Así se refirió al período de “plasticidad” que empieza en la preconcepción y culmina en el destete y que será determinante para los condicionantes de peso, altura, grasa, músculo y desarrollo cerebral; al tiempo que lo es en el mediano y largo plazo para la inmunidad, capacidad cognitiva y capacidad laboral y para el desarrollo de enfermedades.

En Uruguay, la mitad de las mujeres presenta sobrepeso u obesidad al inicio del embarazo, lo que aumenta la predisposición de sus hijos.

De acuerdo con Bove, la microbiota (las bacterias alojadas desde el intestino de la mujer al intestino del feto vía transplacentaria) de los bebés depende de la de su madre y el desarrollo de enfermedades (metabólicas, inflamatorias o neurodegenerativas) es muchas veces precedido por alteraciones en la microbiota.

Lo negativo que aporte la madre –como consumo de tabaco u otras sustancias durante el embarazo– o incluso la presencia de enfermedades gestacionales como preeclampsia –presión arterial alta– se “corrige”, a juicio de la experta, durante la lactancia si esta se hace de manera adecuada.

Respecto a la cocina, la oficial de salud de Unicef indicó que no es una pérdida de tiempo, sino que es una inversión en salud. La campaña recuerda que los sabores y los olores de la cocina de la casa formarán parte de los recuerdos y las emociones del niño durante su vida. Por lo tanto, la cocina debe ser pensada como una actividad compartida.

Al mismo tiempo, recomendó que la hora de comer se desarrolle en un ambiente adecuado, sin distracciones, en particular por las pantallas. Bove explicó que cuando los niños comen distraídos, lo hacen de forma automática, sin consciencia de cuánto comen en el momento. Esto puede tener consecuencias negativas como la pérdida del control del mecanismo de hambre y saciedad y conducirlos a una ganancia de peso excesiva.

Para lograr esto, las guías darán información sobre cómo organizarse para cocinar de manera saludable sin la idea de que necesariamente lleva más tiempo, lo que es lo que atenta contra la cocina casera.