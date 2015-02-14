Un tercio de la basura plástica termina en el mar

Por primera vez un grupo de científicos de EE.UU. determinó con exactitud cuánta basura plástica entra al mar cada año. El estudio, que aparece en la revista Science, fue presentado en la conferencia de la American Association for the Advancement of Science (AAAS), en San José, California.

Las cifras impresionan. El promedio de basura que termina en el mar anualmente es de 8 millones de toneladas métricas. Esta cifra "es equivalente a 15 bolsas de supermercado llenas de plástico por cada metro de línea costera en el mundo", dice Jenna Jambeck, ingeniera ambiental de la U. de Georgia, que coordinó la investigación. Equivale a la producción mundial de plástico en 1961.

Y esto irá en aumento. En 2025 la cantidad de plástico equivaldrá a 30 bolsas del material por cada metro de costa.

Del total, el 83% proviene de 20 países.

medio ambiente