UM presentará resultados de estudio sobre estilos de vida sostenibles en la pandemia

La Universidad de Montevideo realizará un encuentro virtual que tratará el tema “Estilos de vida sostenibles en pandemia: una nueva mirada regional hacia el futuro”. Será el 10 de junio a las 18:30 y se transmitirá a través de YouTube.

En el evento se presentarán los resultados de una investigación que llevó adelante la Facultad de Comunicación (FCOM-UM) con Alumni UM, titulada "Pandemia, estilos de vida sostenibles y comunicación: una encuesta a profesionales uruguayos”.



Participará del encuentro Fabián Echegaray (Market Analysis, desde Brasil), quien hablará de su libro Sustainable Lifestyles after Covid-19 (Routledge) , escrito en coautoría con otros miembros de la red global SCORAI. La publicación contiene resultados y análisis del estudio denominado “Anticipating the Post-Covid-19 World: Implications for Sustainable Lifestyles. A Global Perspective".



También estará Luis Bértola, coordinador de la Red de Investigación en Ciencias Sociales para Enfrentar Secuelas de la Pandemia (RISEP), una iniciativa de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, las distintas entidades de las Naciones Unidas que trabajan en el país, representadas por la Oficina de la coordinadora residente de las Naciones Unidas en Uruguay (OCR) y el Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología (Conicyt) .



Además, formará parte Alicia Santos, experta en sostenibilidad corporativa y coordinadora del proyecto de investigación sobre pandemia, estilos de vida y comunicación de la UM, y Gabriela Guerra, responsable de datos en dicha investigación.



El evento será moderado por Carina Novarese, project manager de AFP-Services.