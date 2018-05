Uber da una muestra de sus futuristas taxis voladores

Con una línea futurista, Uber mostró un modelo del aparato eléctricos de despegue vertical (VTOL, en inglés) que está desarrollando y que parece un híbrido entre el automóvil volador y el mini helicóptero.



"Es un concepto de vehículo, no hay nada que exista ya", dijo a la AFP Eric Allison, director de Uber Elevate, el programa aéreo de la empresa, durante una conferencia de dos días de la empresa en Los Ángeles.



La compañía de transporte espera que esos vehículos sobrevuelen en un futuro cercano metrópolis como Los Ángeles, que es conocida por sus eternos embotellamientos.



"Así como los rascacielos aliviaron un problema de congestión residencial y comercial, UberAIR también irá vertical", dijo Nikhil Goel, director de productos de Uber Elevate. "Nuestro objetivo es mejorar radicalmente la movilidad global".



Uber anunció el año pasado que espera hacer la primera demostración de su prototipo para 2020 y la fase comercial para tres años después, con los Juegos Olímpicos de 2028 en la mira.



Los vuelos tendrían un piloto al principio, aunque la empresa no descarta una automatización en el futuro.



"Creemos que es posible reducir los costos para que estos vehículos sean equivalentes a un automóvil", dijo Allison, al tiempo que Goel explicó que la aeronave será totalmente eléctrica -y por ende no contaminante- y que podrá volar de 240 a 320 km/h con una autonomía de 96 km.



En una conferencia de dos días en Los Ángeles, Uber mostró imágenes de sus futuros aviones dignos de la película de ciencia ficción de Ridley Scott, "Blade Runner", que se sitúa en la metrópoli californiana.



Holen dijo que las barreras serán mucho más normativas sobre el tránsito en el espacio aéreo. "La tecnología ya existe".



Se presentaron prototipos del fabricante brasileño Embraer, el esloveno Pipistrel y la estadounidense Karem Aircraft.



Uber - que anunció una nueva alianza con la NASA y otra con la Fuerza Aérea de Estados Unidos - mostró también diseños hechos por firmas de arquitectura de los "vertiports", una especie de helipuerto con varias plataformas ubicados en la cima de los rascacielos.



Elon Musk, fundador de Tesla, otro gigante del transporte en Silicon Valley, apuesta por un método opuesto al de Uber para combatir el tránsito en Los Ángeles: un gigantesco sistema de túneles.