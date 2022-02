22/2/2022: qué es el "Twosday", por qué se festeja el día y qué significa para la astrología

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Aquellas personas que escriban la fecha de hoy en un papel o en digital descubrirán una interesante repetición numérica: este martes es 22/2/2022. La particularidad en esta secuencia de números es que se trata de un palíndromo, lo que significa que los números pueden leerse igual de izquierda a derecha y de derecha a izquierda.

En las redes sociales, muchos usuarios aprovecharon la oportunidad para hablar de las singularidades de este día y lo titularon como “Twosday”, una palabra que no solo hace referencia a los número sino también al martes, que en inglés se traduce “Tuesday”. Como el protagonista es el dos, también decidieron dejar el “Two”.

El momento más importante de la celebración se espera a las 22:22, dada la simetría casi perfecta del horario con la fecha. En ese instante, un grupo de personas de diferentes países que se pusieron de acuerdo darán inicio a un festejo en honor a la coincidencia.

Para celebraron, cientos usuarios de las redes sociales -especialmente en Twitter- recurrieron al merchandising y se ocuparon de vender remeras, buzos y otros objetos alusivos para aquellos que deseen guardar el recuerdo de este fenómeno que tardará un largo tiempo en repetirse.



Asimismo, otros internautas colocaron un contador similar al que se ve en Año Nuevo o Navidad, en el que se espera a que el reloj marque la hora esperada. También realizarán un brindis, para desearse los mejores augurios.

Un nuevo portal que se abre

Para otros individuos, este día representa una fecha de grandes cualidades espirituales. Es que, para la astrología, esta jornada abre uno de los portales energéticos más importantes del mes de febrero, que representa la evolución, el cambio y la conexión entre las personas.

Según los astrólogos, en este mes ya se abrieron 4 portales: 02/02/2022, 11/02/2022, 20/02/2022 y 22/02/2022. El número 2 también tiene un sentido para ellos, y así lo detalló la numeróloga Pitty en su cuenta de Instagram, quien no habla de cuatro aperturas sino de dos: “Este segundo portal del año con una energía renovadora 12/3 representa el optimismo, la creatividad y la comunicación. Donde nos dice que vivamos nuestra vida apasionadamente y disfrutemos cada momento de ella” describió.



Pitty comentó que éste “nos propone una nueva forma de vida y una nueva forma de comunicación”. “Nada vamos a poder hacer solos si es que no buscamos el conjunto, porque todos necesitamos de todos para poder seguir en esta tierra y donde las alianzas son lo más importante que la vida propone en este momento”.



La numeróloga advirtió también sobre las tendencias que abre para distintos tipos de vínculos. “Hoy, este segundo portal del año 2022, nos regala una energía especial, una energía mágica que nos entrega el Universo para usarla en nuestro propio beneficio, dejando de auto boicotearnos y aprovechando esta magia para empoderarnos, evolucionar y conectarnos con esta energía renovadora que estará en todo nuestro cielo”.



⁣Por último, reflexionó sobre los actos que uno debe sostener en el tiempo y agregó: “Hoy es el día para dejar de dudar y tomar esa decisión que tanto esperabas, para transformar tu mundo y formar bases sólidas, para que todo el pasado que te acongoja lo sueltes y seas una persona renovada”.



En este siglo, ya hubo dos oportunidades en las que ocurrió algo similar. El 11 de enero y el 11 de noviembre de 2011 se celebró el “Onesday”, y hace muy poco tiempo se festejó el 2 de febrero de 2022, con una coincidencia aún mayor ya que el número se repitió unas cinco veces.



La próxima fecha especial ocurrirá dentro de once años, precisamente el 3 de marzo de 2033 y en esta ocasión será el número 3 el que tenga protagonismo. Para revivir un nuevo “Twosday” habrá que esperar 200 años, cuando sea el 2 y 22 de febrero de 2222.