Twitter cambia estrategia en batalla contra los "trolls" de internet

La firma con sede en San Francisco, famosa por la libertad de sus discusiones desde su fundación en 2006, lleva tiempo intentando librarse de los acosadores, preocupado por que los ataques personales estén alejando a la gente de la plataforma.



Las reglas de Twitter ya prohíben el abuso y la compañía puede suspender o bloquear a los que profieran ofensas si alguien los denuncia. Los usuarios también pueden bloquear a las personas que consideran ofensivas.



El presidente ejecutivo, Jack Dorsey, dijo que Twitter intentará detectar ahora los perfiles problemáticos examinando comportamientos tales como la frecuencia con la que la gente tuitea sobre cuentas que no les siguen o si han confirmado su dirección de correo electrónico.



Los tuits de estas cuentas aparecerán más abajo en algunas áreas del servicio, como los resultados de búsquedas o las respuestas a mensajes, incluso aunque se determine que los mismos mensajes no violaron ninguna regla.



"Queremos librar del peso del trabajo a la gente que recibe abusos o acoso", comentó Dorsey en una comparecencia con reporteros, precisando que los tuits no serán retirados solamente siguiendo las señales de comportamiento.



Pruebas realizadas con el nuevo formato resultaron en un descenso del 4 por ciento en los reportes de abuso originados en resultados de búsquedas y una caída del 8 por ciento en los relacionados con conversaciones que ocurren en respuesta a tuits, según la compañía.



La mayor parte de los abusos proviene de un pequeño número de cuentas que tiene un impacto desproporcionado, dijo Del Harvey, vicepresidente de Twitter para confianza y seguridad.



