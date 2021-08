Turquía: murió una tiktoker a los 23 años tras caer al vacío mientras grababa un video

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una tiktoker turca de 23 años falleció luego de que el techo del edificio desde donde se filmaba se desplomara. Se trata de Kubra Dogan, quien hace dos semanas había ido a visitar a su prima en Estambul.

En un momento de la visita, ambas decidieron subir al techo del edificio de nueve pisos para grabar contenido para la red social, dado que era el atardecer y quería tener imágenes del sol poniéndose sobre el horizonte. Así lo informó el diario británico Daily Mail.



Si bien las primas estaban en la terraza del edificio, Kubra decidió bajar a un lugar que parecía ser una cubierta de plástico gris, que inmediatamente se quebró, por lo que la tiktoker cayó 50 metros hacia la calle.



En las imágenes que fueron filmadas alrededor de las 19.30 por Helen se puede ver a Kubra con ropa deportiva y una gorra, posando justo antes de sentarse en el borde del techo. Allí, baja a la parte inferior del edificio, mientras Helen gira la cámara hacia su rostro y se ven signos de preocupación en su cara.



Inmediatamente, la cámara vuelve a mostrar a Kubra y capta el momento exacto en el que la influencer pisa el plástico que se rompe. Ante el accidente, Helen y su familia llaman a la ambulancia, que llegó a los pocos minutos. Los médicos confirmaron que Kubra había fallecido.



Por su parte, el tío de la influencer Nebi Dogan, adelantó que demandarán al responsable de colocar los paneles de plástico que no son resistentes. “En cuanto pone el pie en el plástico, se rompe y ella cae desde un noveno piso”, señaló el hombre, quien aseguró que no dejarán de buscar justicia por lo sucedido.



Asimismo, el tío confesó que tanto él como otros miembros de la familia le habían pedido a Kubra y Helen que no filmaran contenido “peligroso” para las redes sociales. “Les advertimos, pero no obedecieron”, se lamentó.



No es la primera vez que la muerte de un tiktoker queda grabado en un video. Hace unas semanas, la influencer Xiao Qiumei, de apenas 23 años de edad, grabó su propia muerte cuando realizaba una transmisión en vivo desde lo más alto de una grúa de construcción. Sucedió en la provincia de Zhejiang, ubicada en China, cuando la joven decidió transmitir en vivo para la plataforma conocida como Douyin (la versión china de TikTok).