Turistas locales: alumnos del liceo N° 73 recorren Montevideo para conocer y aprender

En el liceo Nº 73 del barrio Bonomi, en Casavalle, funciona desde 2017 un taller que se llama “Conociendo Montevideo”, en el que participan alumnos de todos los años.

El proyecto tiene el objetivo de que los adolescentes recorran la ciudad, aprendan a apreciarla y a cuidarla. En ese marco también trabajan aspectos como, por ejemplo, el buen uso del transporte público, el comportamiento, el aprovechamiento de la oferta cultural de la capital, además del compañerismo y el respeto.

En un posteo que realizaron en su cuenta de Instagram el año pasado, por ejemplo, se puede ver una lista con ciertas reglas que hay que cumplir a la hora de los paseos: caminar todos juntos, no cruzar la calle cuando el semáforo esté en rojo, caminar por la vereda, respetar a los compañeros, no “jugar de mano”, no gritar en el ómnibus, contarse cuando se van de un lugar, ser puntual.

Foto: Facebook Conociendo Montevideo

Este comienzo de año fue diferente al de los anteriores, ya que por la pandemia del coronavirus los primeros encuentros que mantuvieron fueron virtuales. Pero en este mes de junio lograron reunirse personalmente: ya está en marcha la planificación de las primeras salidas de 2020.

Natalia Verdún, periodista y tallerista a cargo de este espacio en el liceo, contó a El País que estos talleres extracurriculares se realizan por lo general a contraturno: “Los chiquilines que van al liceo de tarde tienen taller de mañana y los que van de mañana los tienen de tarde. Pero en el caso de Conociendo Montevideo es diferente y es el único que se hace los sábados, que es cuando ellos no tienen clase. Esto es porque la idea es salir tranquilos a disfrutar de la ciudad. No a las apuradas”.



La tallerista contó que el espacio también está abierto “para chiquilines que son del barrio, pero no van al liceo, si la dirección lo avala” y si el adolescente demuestra una presencia constante.



“Este año por la emergencia sanitaria no habíamos llegado a vernos y el sábado pasado fue nuestro primer encuentro presencial. Estuvimos charlando, primero sobre lo que venimos viviendo y cómo venimos transitando el tema de no salir y los miedos, etcétera. Luego estuvimos tirando ideas de dónde salir, teniendo en cuenta esta situación. Había planificado una estructura que no va a poder ser porque implicaba ir a lugares y tener encuentros con chiquilines de otros liceos, y como hay que mantener distancias y demás va a ser imposible. Trataremos por ahora de no andar mucho en ómnibus. Hay que reorganizarse y estuvimos pensando en lugares con espacios abiertos que podamos visitar”, dijo Verdún.



Destacó la confianza de las autoridades del liceo y de los padres de los alumnos ante las distintas salidas: “Salimos dos sábados al mes y es un grupo de chiquilines que está saliendo con una adulta, entonces hay una confianza de las familias para con los chiquilines que es súper importante destacar. Y esa confianza se la ganan los propios chiquilines. Porque incluso si hay alguno en el grupo que desentona, ellos mismos le dicen ‘estás quemando’. Las reglas las tienen súper claras”.



Algunos de los lugares que ya visitaron años anteriores fueron: el Mercado del Puerto, el Parque Rodó, el parque Lecocq, distintos museos, diversas plazas de la capital, algunas facultades, la fortaleza del Cerro, los humedales de Santa Lucía, la plaza Líber Seregni.



En las próximas semanas seguramente comenzarán con algún recorrido no muy alejado del barrio.



“La idea es salir, intercambiar con otra gente, conocer la ciudad y apropiarse de los espacios públicos, que no sea algo que se ve de lejos”, concluyó Verdún.

Talleres para todos los gustos.

El liceo Nº 73 tiene una propuesta de tiempo extendido y, además de las materias curriculares, los alumnos pueden cursar diversos talleres opcionales. Uno de ellos es “Conociendo Montevideo” y también hay otros como, por ejemplo, el de Teatro y Audiovisual, el de Parkour, “Conectados al barrio” (comunicación comunitaria), otro de ajedrez, de cocina, de radio o danza.



Este liceo está en Carlos Fosalba y Ricardo Mackinnon en el barrio Bonomi en Casavalle. Según informa el Municipio D, el centro fue inaugurado a solicitud de vecinas, vecinos y organizaciones comprendidas en el colectivo de educación, por la demanda de cupos que había en la zona. Allí asisten cerca de 500 estudiantes que cursan ciclo básico y primer año de bachillerato.