Trucos para aprovechar tu smartphone al volante

Desde anticiparse al estado del tiempo hasta los mapas digitales colaborativos en tiempo real y una guía para conocer el precio del combustible, la tecnología de los smartphones permite mejorar la experiencia de manejo y, en algunos casos, hasta ahorrar dinero con trayectos más cortos o al localizar las estaciones de servicio.



¿Cómo estará el clima?

El smartphone puede ser un aliado para anticiparse a un clima extremo como la presencia del temido fenómeno meteorológico de los automovilistas: el granizo. En su momento hubo una aplicación con alertas de este tipo, pero ya no está disponible.



Smart

Dos opciones confiables para tener en cuenta son Weather Underground, 1Weather o Estado del tiempo, tres propuestas disponibles tanto para iOS como para Android.



Aprovecha las pantallas de tu vehículo

Los últimos modelos de vehículos lanzados al mercado cuentan con soporte para Android Auto de Google y CarPlay de Apple, dos de los sistemas de información y entretenimiento que pueden utilizar los conductores.



Ambos sistemas de infotaintment requieren conectar el smartphone con un cable USB al vehículo, y reflejan las prestaciones de las aplicaciones compatibles con las pantallas táctiles del habitáculo.



Son muy útiles para la navegación guiada con Google Maps o Mapas de Apple. También está disponible Waze, aunque en este caso la cartografía digital colaborativa por el momento solo se puede usar en Android Auto.



Mapas en tu smartphone

Además de Waze, Google Maps y Mapas de Apple, los mapas offline son una muy buena alternativa donde no se cuenta con una cobertura móvil de Internet. En este punto, los mapas más populares que no requieren de un acceso a Internet son HERE WeGo y Maps.me, ambos disponibles para teléfonos con iOS y Android.



Para llevar un control de los gastos

Al igual que muchas otras opciones disponibles para el smartphone, Fuelio es una aplicación que permite llevar un registro detallado de las cargas de combustible y los diferentes gastos asociados al mantenimiento y uso del vehículo. Por supuesto, no es mágico y requiere de una constancia para registrar de forma manual todos los gastos. Cuenta con diversas visualizaciones y reportes para evaluar los consumos realizados de forma mensual o anual, y se puede hacer una copia de seguridad en Google Drive. Disponible gratis para dispositivos Android.



Un Head-up display casero

Esta es una función que permite que se pueda visualizar diversos datos del manejo desde el parabrisas, similar al sistema utilizado por los pilotos de avión en sus cascos. La tecnología comenzó a extenderse en otros ámbitos e industrias, y suele estar presente en algunos modelos de autos, pero se puede emular de forma simple con un smartphone.



La aplicación HUDdle aprovecha esta modalidad al reflejar datos como la velocidad de manejo, las calles recorridas o la hora en diferentes tipos de visualización. Disponible gratis en Android, se pueden remover los avisos y tener más plantillas de edición por 1,49 dólares.



Hudaway es otra de las opciones que cuenta con su propio mapa digital basado en la plataforma OpenStreetMap. En este caso está disponible gratis para iOS y Android.