El truco para que WhatsApp te avise cuándo alguien esté en línea sin ingresar al perfil

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

WhatsApp es una aplicación lanzada en el año 2009 y actualmente es una de las más usadas en el mundo para comunicarse. La app ha cobrado relevancia en los últimos años y es imprescindible para los usuarios por su versatilidad y amplias funciones para comunicarse en segundos.



Entre sus tantas funciones, WhatsApp cuenta con su versión para escritorio llamada WhatsApp Web, la app te permite vincular tu cuenta en el navegador Web de tu computadora para que puedas usarla desde ahí mientras realizas otras actividades.



Y hoy te contaremos cómo saber cuando alguno de tus contactos se ha conectado, tal como te alertaba el correo electrónico personal hace unos años. ¿Recuerdas cuando usábamos Windows Live Messenger?



Como olvidar la época cuando aún no existían tantas plataformas para comunicación y todo mundo se comunicaba por medio del famoso correo de Windows Live Messenger, esta plataforma te avisaba cuando alguno de tus contactos iniciaba sesión, pareciera que fue ayer cuando mandábamos los famosos zumbidos para saludar.



Ahora con WhatsApp Web puedes volver a revivir un poco de esos tiempos, ya que te compartiremos los pasos a seguir para que la app te avise cuando alguien esté en línea, sin necesidad de estar ingresando a su chat.

Que debo saber para que WhatsApp Web me avise que alguien se conectó

1. Tenés que buscar desde Google Chrome una extensión llamada WA Web Plus e instalarla, pertenece a chrome web store.



2. Realiza la descarga bajo tu consentimiento y responsabilidad, ya que esta app es externa de WhatsApp.



3. Una vez instalada, busca en la esquina superior derecha el ícono de rompecabezas, se encuentra en alguna pestaña de Google Chrome, si no te aparece, dirígete al costado de la foto de perfil de Gmail.



4. Se abrirán todas las extensiones, busca WA Web Plus, aprieta los tres puntos que se encuentran en el lado derecho.



5. Elige la opción de “fijar”.



6. Una vez realizado este paso, en el extremo superior derecho, a un lado del ícono de rompecabezas, te saldrá un ícono de cruz verde, esta es la extensión de WA Web Plus.



7. Posteriormente deberás ingresar a WhatsApp Web y apretar el ícono de WA Web Plus.



8. Se abrirá WhatsApp Web con una lista de varias opciones, elige la que dice “notificar sobre contactos en línea”.



9. Finalmente, mientras tengas la app abierta en tu computadora te notificará cada que uno de contactos esté en línea, además, se rodearán con un círculo verde los contactos que estén activos.



Esta extensión tiene diversas opciones, también te permite anclar los chats no leídos, habilitar las reacciones de los mensajes, escuchar audios sin notificar a tus contactos, entre otras funciones.