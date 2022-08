El truco viral de TikTok con el que unos jóvenes arreglaron un auto abollado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lo que nació como un dolor de cabeza se terminó convirtiendo en un verdadero life hack (truco de vida) digno de ser compartido con todo el mundo. Un grupo de jóvenes logró arreglar el golpe de un auto con un sencillo truco que se hizo viral.

Las imágenes aparecieron en TikTok, pero enseguida comenzaron a compartirse en otras redes sociales. “Mi amiga tuvo un pequeño accidente y chocó el auto de mi otra amiga”, se lee en los primeros segundos del video. Tras ello, se ve en primer plano el golpe que se generó por el impacto en el paragolpes trasero del vehículo.

“No tenía el dinero para arreglarlo, así que alguien sugirió que intentáramos hacerlo nosotras mismas con agua hirviendo”, añaden. Acto seguido, se ve cómo arrojan agua desde una jarra eléctrica.



Antes de que baje la temperatura, otra de las chicas se tira al suelo de inmediato para hacer presión inversa sobre el bollo, mientras que otra toma un objeto que se puede encontrar en cualquier casa para terminar de darle el toque final. Se trata de una simple y tradicional sopapa que, gracias a su efecto de ventosa y al calor aplicado sobre el material plástico, consigue lo que las jóvenes estaban buscando: eliminar el bollo del paragolpes y que el auto quede como nuevo.



“¡Lo lograron!”, dice el video mientras las chicas celebran emocionadas, no solo porque se ahorraron unos cuantos billetes, sino también por la satisfacción de haber cumplido con la desafiante misión. Para ilustrar aún mejor el logro conjunto, de fondo se escucha la canción “We’re all in this together” (”Estamos todos juntos en esto”), de la película de Disney High School Musical (2006).

Como no podía ser de otra manera, la reacción de los usuarios no se hizo esperar. El video cosechó más de 18,6 millones de reproducciones, más de 3,5 millones de likes (me gusta) y más de 14.000 comentarios de todo tipo. Incluso una de las protagonistas de la escena aprovechó la ocasión para sentenciar: “Este será por siempre mi mayor orgullo”. Y su comentario no pasó desapercibido. “¡Siento tu felicidad!”, le dijo una usuaria. “Ustedes, señoritas, son asombrosas. Fue genial. Espero que vengan muchas cosas buenas para ustedes, chicas, y este será uno de tantos logros”, comentó otro.



“No dejaron ni un rayón”, comentó sorprendido un usuario, mientras que otro celebró “cómo se emocionan al ver que funcionó”. “Nunca subestimes el poder de una mujer pobre”, sostuvo una usuaria entre risas. Y en el mismo sentido, otra agregó: “Por favor, ¡quiero a estas chicas en mi vida!”. “Alegrarme de los logros de desconocidos es mi pasión”, reconoció otra de las tantas personas que se hizo eco de esta misión cumplida.



Sin embargo, no todo fue risas entre los comentarios y, preocupada, otra tiktoker preguntó: “¿Cómo le mando este video al señor que choqué hace tres horas?”.



Los comentarios se multiplicaron y algunos llegaron a preguntarse qué podía pensar un mecánico al ver las imágenes. “Sentí la emoción de ahorrarse esa plata”, sostuvo uno en esta línea, y otra remató orgullosa: “¡Por eso, las mujeres vivimos más!”.