Truco para ver mensajes desde Whatsapp Web sin dejar la confirmación de lectura

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Whatsapp web es una de las plataformas mas usadas de comunicación y chat del mercado. Se trata de la versión de navegador del popular chat que nos permite cómodamente usarlo mientras estamos trabajando desde la computadora.

No obstante, la plataforma cuenta con una desventaja, sobre todo para aquellos preocupados por su privacidad: cuando se abre un chat, de inmediato a la persona le aparecen los dos tics azules de confirmación de lectura. Pero como para todo hay solución, también existe un sencillo truco, sin necesidad de instalar nada o de complejas maniobras, para evitar esto.

Con este truco se podrá leer el último mensaje en un chat de Whatsapp Web sin pasar por la confirmación de lectura.



1. Cuando le llegue un mensaje en un chat no lo abra, ni le dé clic.



2. Simplemente ponga sobre el chat, en la parte izquierda de la pantalla, sobre el nombre del contacto o grupo que le escribió, el cursor del ratón.



3. Luego de unos segundos de dejar el curso del ratón quieto, le aparecerá el mensaje completo desplegado, el cual se puede leer sin dejar rastro. El truco funciona bien siempre y cuando no se le dé clic al chat.



Cabe destacar que solo se podrá leer el último mensaje de ese chat. Si la persona envió dos o más mensajes previamente, no se podrán leer con este truco.