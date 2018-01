Tres en uno: Súper Luna, Luna Azul y eclipse lunar, el rarísimo fenómeno de hoy

Durante la noche de hoy, miércoles 31 de enero, millones de personas en el mundo se tomarán unos minutos para mirar al cielo y es que la Luna será la protagonista total de la noche al mezclar tres eventos que no suelen reunirse dando origen así a lo que la NASA ha llamado "Super Blue Blood Moon", o como se le diría en español: Una Súper Luna Azul Roja en eclipse.



El largo nombre se debe a que en esta oportunidad el satélite natural de la Tierra no sólo será parte de un evento, sino de cuatro conceptos que se unen en la misma noche. Para entender de qué se trata es importante revisar uno a uno estas denominaciones.



La primera de ellas es la Súper Luna, un fenómeno al que las personas poco a poco se van acostumbrando, sobre todo luego de que esta sea la segunda vez en el año en que se registra una.



Se trata del nombre que se le da a la Luna cuando "está más cerca de nosotros", como explica a Emol la astrónoma e investigadora de la Universidad Andrés Bello, la doctora Bárbara Rojas-Ayala. Específicamente, la Luna estará a 359 mil kilómetros de la Tierra, en su punto más cercano a este -denominado perigeo- lo que hará que se vea hasta un 6% más grande de lo usual.



Sin embargo, la mezcla de los otros factores que afectarán al cuerpo rocoso esa noche no permitirá que esté más brillante. Esto es el eclipse lunar total que ocurrirá en esta jornada, esto significa que "la Luna justo va a pasar por la sombra que hace la Tierra que bloquea los rayos solares, y por lo tanto, la cara que nosotros vemos cuando está llena, no se va a poder ver", comenta la también académica de la casa de estudios chilena.



El evento comenzará desde las 02:51 horas PST (07:51 horas en Uruguay) comienza el eclipse penumbral, que alcanzará su mayor punto en la umbra de la Tierra a las 05:29 horas PST (10:29 horas en Uruguay) de este 31 de enero. Debido a los horarios en que ocurre, desde el territorio nacional no podrá seguirse el eclipse, sin embargo, existirá una transmisión de la NASA para ver el avance del satélite natural.



Otro de los procesos que le ha dado este nombre especial es la "Luna Roja" o "Blood Moon", que no tiene ninguna relación con sangre o con eventos catastróficos como suele aportar la idiosincrasia. De acuerdo a la explicación de la doctora Rojas-Ayala, "tiene que ver con la atmósfera terrestre y su interacción de la luz".



"Como en este caso la Luna va a pasar por la umbra, que es la sombra que proyecta la Tierra y que bloquea los rayos solares, lo que ocurre es que estos rayos de Sol van a pasar primero por la atmósfera terrestre que tiene oxígeno y nitrógeno que son súper buenos para difractar la luz azul [...] Entonces, lo único que van a dejar pasar para poder iluminar la Luna, van a ser en su mayoría los fotones que tienen longitudes de onda más larga, y que son más cercanos al rojo.



Es por eso que la Luna se va a ver roja". La académica agrega que este color también se le da al satélite "cuando hay incendios, porque quedan partículas en distensión" en el aire que no dejan pasar los fotones que le dan su tradicional color blanco. Cabe destacar que "la Luna no tiene una luminosidad propia, sino que sólo refleja la luz que le llega".



Finalmente, la Luna Azul sólo responde a "un término anglosajón, que viene de una expresión que es 'una vez cada luna azul', que en realidad no es que la Luna se vaya a ver azul, sino que tiene que ver con algo que no es tan frecuente y que, en habla inglesa, es un dicho".



El fenómeno se denomina como la segunda luna llena del mes, lo que en este enero ocurre luego de que en los primeros días del año se registrara ya la primera vez en enero, siendo esta —de la noche del 31 de enero— la segunda vez.