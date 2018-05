Tres nuevas funciones que van a cambiar cómo usás Google Maps

La app promete muchas más funcionalidades que se presentaron en esta edición de I/O de Google en Mountain View:



Selección personalizada de lugares y eventos

Un nueva pestaña, denominada "Para vos" (For you), hará recomendaciones de lugares para visitar por el barrio en el que el usuario elija. Por ejemplo, sugerirá las cervecerías habituales o avisará si hay algún nuevo restaurant en el barrio por conocer. Tendrá en cuenta la popularidad del lugar (por reputación y concurrencia), todo esto a través de los algoritmos de Google y todo su conocimiento de nuestros gustos e intereses a través de sus distintos productos. Dentro de esta opción también recomendará "Tu favorito" (Your match) en la que, a través de una calificación numérica, nos dirá que tanto estima que nos gustará determinado lugar de acuerdo a nuestros gustos.



¿A dónde vamos? ¡Votemos!

Típica situación en un grupo de amigos. Se cruzan intereses y gustos distintos a la hora de elegir el punto de encuentro para la salida de la noche, y la conversación es eterna hasta encontrar una opción que convenza a la mayoría. Para facilitar esto, Google Maps permitirá votar entre distintas opciones y marcarlas en el mapa. Se podrán indicar algunos filtros como tipo de comida, proximidad, horarios, costos y tipo de salida y la aplicación hará recomendaciones que se podrán votar en el mismo mapa de Google. Un usuario lo comparte a través de cualquier servicio de mensajería o red social y esperará los votos del resto de los invitados.



Más orientación gracias a la cámara y la realidad virtual

Una de las novedades más prácticas que llegarán a Google Maps en los próximos meses es la posibilidad de usar la cámara para orientarnos: nos mostrará la calle y, superpuestas, capas de información extra al estilo de la realidad aumentada. Esto resuelve un problema cotidiano que todo usuario de la aplicación vivió alguna vez, por lo general cuando está caminando. Google Maps te avisa que te dirijas al norte o al sur o gires en determinada dirección, pero ¿dónde queda cada uno exactamente en el mapa? Hasta que no nos movemos y vemos a dónde se dirige la flecha azul no tenemos muy claro hacia qué lado debemos girar. La nueva función activa la cámara y muestra el camino y hasta permite seguir a un guía; en la demostración se mostró un zorrito que se adelanta a nosotros en el camino.



Mientras Google Maps muestra la ruta que hay que seguir para ir de un punto A a un punto B en pantalla completa, la aplicación activa los comandos de voz para que no haga falta mirar la pantalla todo el tiempo.



También agrega seguridad en el trayecto, ya que se le podrá pedir a través de la voz que avise a un contacto en cuánto tiempo llegaremos a destino, algo que hasta ahora era posible compartiendo el link de "Ubicación en tiempo real", pero que ahora se simplifica. También se adaptará mostrándote la ruta más adecuada dependiendo el modo de transporte, que promete que detectará automáticamente y que, además, ahora incluirá a las motos, un medio de transporte que crece en uso en América latina; Waze (que también es propiedad de Google) incorporó las motos como medio de transporte en una de sus últimas versiones.