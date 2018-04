Más de tres mil aplicaciones en Android monitorean a menores de 13 años

Los permisos que tienen las aplicaciones para recoger datos de los usuarios están más que nunca en la preocupación colectiva de las personas tras la revelación de que una compañía fue capaz de extraer información de 87 millones de perfiles de Facebook.



Ahora, investigadores han demostrado que al menos 3.337 apps estarían teniendo este tipo de prácticas. Se trata de softwares destinados a niños o con contenidos familiares que, al parecer, no cumplirían con las legislaciones vigentes en este tema. Particularmente la COPPA, una normativa de Estados Unidos que no permite a las compañías adquirir información de niños menores de 13 años.



De acuerdo a los datos entregados tras analizar un total de 5.855 aplicaciones disponibles en la tienda de Google, para Android, 281 de ellas obtienen datos de contactos o ubicación de los usuarios sin requerir los permisos de los padres -a través del control parental que ofrece el sistema-, mientras que 1.100 de estas app tienen capacidad de compartir la identificación de sus clientes con terceros.



En tanto, 2.281 de las app analizadas viola los términos y condiciones de uso de Google al compartir información obtenida con fines de direccionamiento de publicidad.



Algo que es fundamental en estos softwares que suelen ser gratuitos a cambio de mostrar publicidad para los usuarios. Además, un 40% de las aplicaciones con problemas no utiliza "medidas razonables de seguridad", según detalla el medio Engadget, y el 92% de las 1.280 apps que tiene conexiones con Facebook no tiene limitaciones para aquellos menores de 13 años, el límite de edad que solicita la red social en sus términos de uso.



Si bien es una facultad exclusiva de la FTC regular la legalidad de estas aplicaciones, parece ser un problema común entre los softwares que no son exhaustivamente revisados antes de estar disponibles en la tienda de aplicaciones para usuarios que utilicen Android.