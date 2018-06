¿De qué se trata su nueva función Lip Sync de Facebook?

Facebook se reconcilia con la industria musical. La red social anunció que ahora los usuarios pueden incluir música a sus videos personales sin faltar a derechos de autor. También dijo que se podrá escoger entre una variedad de canciones para la nueva función musical Lip Sync Live, informaron diversos medios especializados.



En marzo pasado, la red social y las tres principales empresas discográficas cerraros acuerdos de licencias musicales. Esto permite que Facebook ofrezca a sus usuarios la posibilidad de añadir música a sus publicaciones sin faltar a derechos de autor, explica el sitio "The Verge".



Mientras que la nueva función Lip Sync es una versión mejorada de las aplicaciones Musical.ly y Dubsmash, que ya se hicieron populares en la red social. La herramienta sincroniza los movimientos de labios de una persona con una canción determinada para que pretendan cantar durante una trasmisión en vivo en Facebook Live.



Detalles

Facebook notificará a los usuarios cuando incluyan una canción en sus videos si el tema está dentro de su catálogo de licencias, informa el sitio "TechCrunch". La red social compensará de forma directa al artista. Cabe precisar que no se trata de una herramienta que ofrezca la música -cómo si hay en un proyecto de Instagram-.



Por otra parte, en los próximos meses Facebook planea "comenzar a probar opciones para agregar la música que amas a las historias de Facebook". Lo que sería el inicio de un camino en el que la empresa busca y ofrece nuevas formas de comunicarse utilizando música.



Factor adolescente

Una forma de aprovechar las licencias musicales es la función Lip Sync Live. Esto converge con una necesidad de la red social: mantener a los adolescentes en su plataforma. Este sector se vio un tiempo atrapado por la red social gracias a la aplicación Musical.ly: millones de personas fingiendo que cantan estupendamente.



Así, Facebook está probando en varios mercados del mundo. Cuando un usuario transmita en vivo puede escoger la opción Lip Sync Live, seleccionan una canción, pronuncias las palabras mientras agregan filtros y efectos durante la transmisión, y luego pueden compartir el resultado.



Gracias a la función Live With se puede transmitir una 'presentación musical' con un amigo a dueto. Mientras que su público puede tocar el título de la canción y el artista para seguirlo en la red social.