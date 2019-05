Trámites en línea: cómo se comportan los uruguayos ante el gobierno electrónico

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El 92% de los uruguayos tiene acceso a internet, y el 86% usa la red todos los días. Cuatro de cada diez recurre a esta tecnología en todo momento, y la mitad lo hace en ciertos instantes del día. La mayor penetración de internet se da entre usuarios de 30 a 44 años -100%-, y quienes menos acceso tienen son los mayores de 60, con el 75%.

Estos datos se desprenden de la quinta Encuesta de Conocimientos y Actitudes Prácticas de la Ciudadanía Digital (CAP) que realiza cada año el área de Sociedad de la Información de Agesic y que permite dar cuenta sobre el comportamiento de la ciudadanía digital.



Los resultados fueron presentados anteayer en el marco de la celebración del Día Mundial de las Telecomunicaciones, que tuvo lugar el 17 de mayo.



El informe arrojó, además, que el acceso y uso de internet es proporcional al nivel educativo: 82% están en, 96% en secundaria, y el 98% son universitarios.

Hoy el 100% de los trámites de la Administración Central pueden iniciarse en línea, y nueve de cada diez usuarios dijeron conocer esta posibilidad.



El 70% de los trámites públicos en el país pueden completarse por ese medio, y seis de cada diez personas consultadas dijo estar al tanto de que existe esa chance.



En tanto, el 34% de los internautas declaró haber hecho un trámite estatal de principio a fin a través de internet en los últimos 12 meses.

Este quinto CAP tomó como muestra mil casos, y abarcó a mayores de 18 años de todo el país bajo la modalidad de encuesta telefónica a celulares.



El área de Sociedad de la Información de Agesic relevó información sobre internet, seguridad, uso y habilidades TIC, confianza en el Estado como gestor de canales web, privacidad, y e-Gobierno durante el período comprendido entre noviembre y diciembre de 2018.

El Estado en línea.

Esta encuesta evidencia un cambio significativo respecto al uso de canales de información para la realización de trámites estatales. De 2014 a 2018 se elevó de 21% a 47% el número de personas que buscan información en internet antes de ir a hacer un trámite. En cambio, descendió casi a la mitad la cantidad de usuarios que prefieren ir directo a la oficina pública: de 49% a 26%.



Hay un 19% de personas que elige el canal telefónico, y solo un 8% que busca información entre sus familiares y conocidos.



En 2018 bajó 3% el nivel de satisfacción global de los usuarios respecto a la realización de los trámites estatales en línea: se pasó de 78% a 75%. Consultados sobre su sensación ante la última gestión, un 72% dijo estar satisfecho, mientras que el año anterior esa cifra había sido un 9% superior.



El 82% de los internautas opina que los trámites en línea permiten ahorrar tiempo, un 80% lo considera atractivo porque pueden hacerse desde cualquier lugar, y 63% siente que ahorra dinero con este tipo de gestión.



El 67% piensa que son fáciles de usar, un 57% estima que funciona correctamente en todo momento, y 76% dice que los trámites en línea son “confiables”.

El 58% de los que hicieron trámites en línea de principio a fin viven en el interior del país, y la mayoría son hombres (55%). El 39% tiene estudios terciarios y un 37% tiene entre 30 y 44 años, único grupo etario con uso y acceso a internet al 100%.



Esta investigación también aportó datos sobre el conocimiento de los encuestados respecto del Derecho de Acceso a la Información Pública (AIP) y el Derecho a la Protección de Datos Personales (PDP).



En 2018, un 36% dijo conocer el Derecho de Acceso a la Información Pública, y significó un aumento del 10% respecto a 2014, mientras que un 53% de los encuestados manifestó saber que existe el Derecho a la Protección de Datos Personales, y fue otro cambio importante, ya que en 2014 eran el 36% y en 2016 el 42%.

Más datos.

El estudio subdividió a los usuarios en cuatro categorías: el 52% son transaccionales (hicieron pagos en línea), el 11% son actitudinales (usaron internet, pero no para hacer transacciones, aunque tienen confianza en este medio), hay un 28% inseguros (no hicieron pagos en línea porque no tienen confianza) y apenas un 8% están dentro de los no usuarios (declaran no haber accedido a internet en los últimos tres meses). Esa cifra en 2014 era 32%.

