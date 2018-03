¿Un tour de Francia para la Mona Lisa?

Nyssen dijo a la radio Europe 1 que estaba "considerando seriamente" sacar a la Mona Lisa del Louvre como parte de una gran gira de las obras de arte más prestigiosas del país.



"Me reuniré con el presidente del Louvre (...) y discutiré sobre el tema nuevamente", dijo Nyssen, agregando que no entendía por qué esas obras deberían mantenerse en un solo lugar.



"Mi prioridad es trabajar contra la segregación cultural, y un plan a gran escala para moverlas es una forma de hacerlo", añadió.



La pintura, cuya sonrisa misteriosa ha cautivado a artistas y admiradores durante generaciones, atrae a millones de personas al museo del Louvre cada año.



Nyssen desestimó las preocupaciones de expertos sobre la preservación de la pintura, citando como ejemplo la oferta de préstamo del presidente Emmanuel Macron para el tapiz de Bayeux en 2022 a Reino Unido.



El alcalde de la ciudad norteña francesa de Lens, donde abrió en 2012 una extensión del Louvre, ya ha declarado su interés en la pintura, que en el pasado ha sido prestada para exhibiciones en Estados Unidos y Rusia.



No obstante, la solicitud podría despertar algunos temores entre algunos funcionarios franceses. En 1911, la obra fue robada del museo parisino por un italiano que fue detenido dos años después del hurto cuando intentaba venderla a un coleccionista de la ciudad de Florencia.