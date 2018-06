Tormenta de polvo envuelve a Marte y dejó inactivo a robot explorador

Más de un cuarto del planeta está cubierto por la tormenta. En las zonas ya afectadas se ve todo negro, confirmó este miércoles la Nasa.



En dos o tres días todo el territorio estará cubierto de polvo y seguramente permanecerá durante varias semanas, aseguró.



La Nasa tiene tres satélites en la órbita de Marte y dos robots en el terreno. El más antiguo, Opportunity, recorrió más de 45 km desde 2004, alimentado de energía solar. El otro, Curiosity, es nuclear y está allí desde 2012.



Sin sol, Opportunity se detiene, tal como está sucediendo desde la semana pasada. Desde el domingo que no se tiene novedades de él.



"Esperamos, escuchamos todos los días para ver si envía una señal", explicó John Callas, el jefe del proyecto Opportunity en la Nasa.



El problema es que el robot no puede permanecer en inactividad mucho tiempo si la temperatura desciende por debajo de los -55 grados Celsius. Pero los científicos no prevén que baje a menos de -36° debido a que en breves llegará el verano a Marte.



"Deberíamos ser capaces de sobrevivir a la tormenta cuando el cielo se despeje", dijo Callas.



Cuando Opportunity vuelva a ver el sol, sus baterías deberían recargarse.



Aunque ya tengan más de 15 años "son las mejores baterías del sistema solar", añadió. Mantienen una capacidad de 85%.