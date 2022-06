Toko, el hombre perro: gastó más de US$15.000 para verse como un Collie

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se trata de un hombre en Japón que, aunque no se ha hecho cirugías para cambiar su aspecto físico permanentemente, sí se ha gastado una alta suma de dinero en diseñar un disfraz a su medida bastante realista de un perro de raza Collie.

Toko, por su nombre de usuario en Twitter, se comunicó con Zeppet, una compañía especializada en proporcionar esculturas o disfraces de alta producción para la industria cinematográfica. La empresa tardó 40 días en lograr diseñar el disfraz que costó lo que vendrían siendo alrededor de US$15.000.



El medio japonés My Navi News le hizo una entrevista en la que le preguntaron por qué se había decidido por un perro de esa raza, a lo que él respondió que un Collie se ve más real.



“Mis favoritos son los animales cuadrúpedos, especialmente los que son tiernos. Entre esos, pensé que un animal más cercano a mi podría ser bueno, porque es un disfraz muy realista, así que decidí irme por un perro”, comentó al medio local.



Además, continuó explicando: “Los perros de pelo largo pueden confundir a los humanos. Logré eso y me hice un Collie, mi raza favorita”.



En cuanto a cómo se puede mover cuando está dentro del disfraz, el hombre indicó que tiene algunas restricciones pues si se mueve demasiado, deja de parecer un perro.



Toko compartió un video a su cuenta de YouTube en el que presenta su disfraz y le comenta a sus seguidores que siempre quiso ser un animal: “Hice mi sueño realidad”.

Además, también señaló que empezará a subir videos sobre su experiencia al estar disfrazado de perro.



La comunidad que ha creado en redes sociales, sorpresivamente para muchos, lo apoya en su proceso e incluso lo felicita por ser un “excelente perro” y le da sugerencias con respecto a formas de moverse que lo podrían ayudar a verse más real.