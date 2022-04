TobyKeith: el chihuahua que se convirtió en el perro vivo más viejo del mundo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se confirmó un nuevo Récord Guinness para el perro vivo más viejo del mundo: se trata del chihuahua TobyKeith, que tiene 21 años y reside en Greenacres, Florida (Estados Unidos), según establece el sitio web de la organización.

TobyKeith nació el 9 de enero de 2001 en Estados Unidos. "Yo era voluntaria en Peggy Adams Animal Rescue y uno de los empleados me contó sobre una pareja de ancianos que intentaba entregar un cachorro porque ya no podían cuidarlo", dijo Gisela Shore, la dueña de Keith, según recolectó la página del Récord Guinness.



"Me reuní con la pareja de ancianos y me presentaron a un pequeño chihuahua bronceado. Lo llamaron Peanut Butter. Más tarde cambié su nombre a TobyKeith", admitió.

"Cuando cumplió 20 años, la reacción de todos fue ‘¡wow!’. Mis amigos y familiares pensaron que era el perro más viejo que conocían", contó Gisela. Una vez que se confirmó su récord, trajo gran emoción a la familia y amigos de Gisela, que confesó: "¡Definitivamente trajo una gran sonrisa en mi rostro!".

Como regalo especial cuando se confirmó la noticia, TobyKeith se bañó, se cortó las uñas y salió a dar un paseo en automóvil.



El chihuahua tiene una afección cardíaca, pero no le causa demasiados problemas, estableció el sitio web. Gisela cree que la salud continua de su perro se ve favorecida por el ejercicio regular y una dieta saludable, que consiste en vegetales, arroz y pollo y sin golosinas azucaradas.