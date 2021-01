La Tierra giró más rápido en 2020; y volverá a batir récord en 2021

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Queríamos que el 2020 terminara lo más rápido posible y parece que la Tierra también: el pasado año giró más rápido de lo usual y tuvo los 28 días más cortos desde 1960.

Nuestro planeta gira, respecto al sol, una vez cada 86.400 segundos, es decir 24 horas, según Time And Date. No obstante, no siempre tarda lo mismo en girar. Y, en 2020, se registraron los días más cortos desde hacía más de 80 años.

Si se tiene en cuenta este nuevo siglo, fue en 2005 cuando se registró el día más corto. El 5 de julio de ese año la Tierra había demorado 1,0516 milisegundos menos en girar. Sin embargo, el 19 de julio de 2020, la rotación fue de 1,4602 milisegundos menos de esos 86.400 segundos, que equivalen a 24 horas.



Si bien en el2020 la Tierra giró más rápido de lo habitual, se prevé que el 2021 sea incluso más corto, de acuerdo al sitio. Según los cálculos, durante estos 12 meses, los relojes habrán acumulado un desfasaje de 19 milisegundos.



¿Por qué sucede esto? Porque la rotación de la Tierra no es constante. El sitio agrega que en las últimas décadas la velocidad de rotación promedio disminuyó y provocó que los días duraran un poco más de 24 horas. Pero eso cambió recientemente y el planeta Tierra comenzó a girar más rápido, como lo sucedido en 2020.



Este 12 de enero, por ejemplo, el día durará, en realidad, 23 horas, 59 minutos y 58,9994030 segundos (es decir, o,5979 milisegundos menos). El día más corto de 2021 será el 10 de julio, con 1,73 milisegundos menos.



También pueden durar más los días (cuando la Tierra gira más lentamente). Por ejemplo, el 8 de abril de 2020 fue el más largo del año con 1,62 milisegundos más. El día más largo de este 2021 será el 11 de abril, con 2,10 milisegundos más.



La rotación de la Tierra no es constante, como se puede apreciar. Eso sucede por los cuerpos celestes que la rodean. El sitio Time And Date pone de ejemplo la atracción gravitacional de la Luna que puede desencadenar en una velocidad de la Tierra mucho más baja. Además, la distancia entre la Tierra y la Luna cambia y eso provoca variaciones de la velocidad.