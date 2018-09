By Alejandro Mendieta

Una nueva herramienta médica basada en análisis sanguíneos permite averiguar el "reloj interno" de los pacientes en un margen de una hora y media, algo esencial para tratar enfermedades, informó la publicación especializada Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Un test sanguíneo permite conocer reloj interno de pacientes en hora y media