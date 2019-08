¿No tenés el regalo del Día del Niño? Ideas amigables con el medio ambiente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El domingo se celebra el Día del Niño en Uruguay y el regalo siempre es todo un tema. Muchos irán por los más pedidos de los niños: juguetes de sus programas televisivos preferidos, muñecas, pelotas, videojuegos, entre muchos otros.



La mayoría de todas estas opciones incluyen plástico y no son necesariamente amigables con el medioambiente. Sin embargo, en el mercado uruguayo existe una serie de opciones de regalos infantiles sustentables.



Para que un juguete sea considerado sustentable debe seguir una serie de parámetros. En primer lugar, los materiales con los que está fabricado deben ser de origen natural, renovables o reutilizables.



Otra de las claves es que no utilicen pilas o electricidad. Las pilas y baterías son nocivas para el medioambiente; de hecho, una pila puede contaminar hasta 3.000 litros de agua, según la organización Greenpeace.



Además, lo ideal es que los fabricantes sigan normas de producción responsables y que cumplan las normas de protección ambiental de cada país.



Incorporar estos objetos a la vida del niño e indicarle que su origen no dañará al ambiente ayudará, además, a generar conciencia sobre el cuidado del planeta desde la infancia.



Foto: Shutterstock

¿Cuáles son algunas de las opciones del mercado?

En Uruguay, los responsables de ofrecer estas nuevas propuestas son emprendedores que se animan con diseños innovadores destinados a los más pequeños. La mayoría de ellos hace una apuesta a favorecer el desarrollo de las habilidades del niño, más allá del género, para explorar su creatividad.

Foto: Facebook Rey Emil

Una de las opciones novedosas es el castillo de cartón, Rey Emil. Este juguete consiste en una estructura fabricada con cartón marrón que permite a los niños meterse dentro, pintarla y decorarla a su propio antojo.

Foto: Facebook Cuento en Sombras

Otra de las opciones corresponde a los productos fabricados en madera de Rustikids, que incluyen platos tallados con formas de comidas, animales y objetos; juguetes de madera para incentivar el juego libre; y el producto estrella de la empresa: Cuentos con sombras. Se trata de una serie de carteles de madera con formas de distintas temáticas –granja, selva o fantasía– recortadas para proyectar sombras en la pared y narrar historias.

Foto: Facebook Wooden Toy

También entre los juguetes de madera está la marca Wooden Toy. Dentro de la oferta de este emprendimiento se destaca una mesa convertible para dibujar: de un lado tiene un pizarrón; en el otro se coloca un rollo de papel que, además, puede hacer las veces de mesa común.

Foto: Facebook Motte

Entre otros productos disponibles hay balancines con forma de elefante o jirafa, por ejemplo; objetos para pintar o bordar; banquitos, entre otros.

Por otro lado, los emprendimientos Motte y BomBom proponen un acercamiento diferente a la comida: hacen diseños en telas destinados para los más chicos de la familia.

Foro: Facebook BomBom

BomBom, por su parte, tiene más juegos realizados con fieltro como una funda para una silla con respaldo que la transforma en cocina o un juego para pescar pecesitos con imán o carpas indias para que los más pequeños jueguen en su interior.



La oferta de Motte, por su parte, incluye plantas, frutas, verduras y comidas como pastas.

Foto: Facebook Pequeña Mole

En la línea de los productos textiles se encuentra Pequeña Mole. Este emprendimiento se dedica a objetos creados para bebés y primera infancia. El producto estrella es Betito, un muñeco personalizable de apego que sirve como almohada y compañero para los niños.

Además, Pequeña Mole ofrece colchas, toallas, individuales para pintar y los llamados “brotes sensoriales” que son objetos sensomotrices diseñados con diferentes motivos para ayudar en el desarrollo infantil.

Experiencias: la propuesta diferente

Por fuera de los juguetes, las experiencias también son una forma diferente de contribuir con el medioambiente y celebrar el Día del Niño.



Si los juguetes que tiene ya son suficientes o el bolsillo no está capacitado para afrontar gastos, optar por paseos puede ser una opción para toda la familia. Acercarse a alguno de los ecoparques y reservas de animales; visitar lugares inexplorados de la ciudad; o simplemente asistir a sitios que ofrecen juegos interactivos son algunas de las opciones.