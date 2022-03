Por qué tenés que apagar tu celular Android mientras se carga de noche

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Son muchas personas las que acostumbran a cargar sus dispositivos móviles durante toda la noche, esto con la finalidad de que al despertar puedan hacer uso de él a fin de revisar sus mensajes o no preocuparse por conectarlo a un tomacorriente durante la jornada laboral o de estudios. Por eso hoy te contamos por qué debes apagar tu celular Android mientras carga en la noche.

Sin embargo, existen varios detalles que pocos saben si tiendes a cargar tu celular de noche y dejarlo conectado más de 8 horas. ¿Por qué es necesario apagarlo? Pues aquí te sacamos de todas las dudas para que lo tomes en cuenta a partir de ahora.

Por qué debes apagar tu celular Android mientras carga de noche

Según el portal Marca, el primero de ellos es que no consumirá ningún tipo de recursos. Al momento de que nuestro dispositivo está encendido, puede recibir llamadas y notificaciones que nos mantengan alerta y, como consecuencia, perder el sueño.



Otro detalle se encuentra en que tu celular conservará mejor su batería. Al estar apagado, el terminal no ejecuta ninguna acción y, por ende, tu batería durará más.



El siguiente aspecto tiene que ver con la carga más rápida. Esto generará que realmente el smartphone Android aproveche bien su energía y use la carga rápida con el voltaje correcto que tiene tu enchufe.



Evita la luz de las alertas. Cada vez que recibes un mensaje, tu dispiositivo se encenderá, ello generará a que no descanses de manera adecuada. La recomendación es que lo apagues.