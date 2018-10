El telescopio espacial Hubble congela sus operaciones por un fallo mecánico

"La NASA está trabajando para reanudar las operaciones científicas del telescopio espacial Hubble después de que la nave entrara en modo seguro este viernes, 6 de octubre", indicó la NASA en un comunicado.



"Las operaciones científicas de Hubble se han suspendido mientras NASA investiga la anomalía", añadió.



No obstante, "los instrumentos de Hubble todavía están completamente operativos y se espera que produzcan excelentes hallazgos científicos durante años", agregó.

El "modo seguro" sitúa a la nave espacial en "una configuración estable" hasta que la NASA solucione el problema del giroscopio, uno de los aparatos usados para apuntar y estabilizar el telescopio, explicó la agencia.



Aunque suele usar tres giroscopios a la vez "para una eficacia máxima", Hubble está diseñado para poder seguir haciendo descubrimientos científicos con solo uno de esos artefactos, de acuerdo con la NASA.



De los seis giroscopios que se instalaron en la nave en 2009, dos de ellos ya se habían deteriorado hace tiempo, y otro de ellos falló este viernes.



"Ese giroscopio llevaba más de un año mostrando señales de que se acercaba al final de su vida útil, y su fallo no fue inesperado", señala la nota.



Cuando, después de ese fallo, la NASA trató de activar uno de los giroscopios que la nave tiene incorporados como repuesto, éste se comportó de forma errática, según aseguró al diario The New York Times el director del Instituto de Ciencia Espacial Telescópica, que opera el Hubble desde Baltimore (Maryland), Ken Sembach.



Si la investigación que la NASA ha iniciado sobre la anomalía concluye que ese artefacto se puede reparar, "Hubble reanudará sus operaciones con su configuración estándar de tres giroscopios", apuntó la NASA.

Edificio de la NASA. Foto: Flickr

Pero si se concluye que el giroscopio "no puede usarse, Hubble reanudará sus operaciones científicas en un modo 'reducido' que solo usa un giroscopio", aclaró la NASA.



Eso "ofrece menos cobertura del cielo", pero tiene "un impacto relativamente limitado en las capacidades científicas" del telescopio, según la agencia espacial.



Los dos giroscopios que aún funcionan "tienen mejoras técnicas, por lo que se espera que tengan vidas operativas significativamente más largas" que los deteriorados, puntualizó la NASA.



El Hubble, que ha aportado imágenes nunca vistas del espacio, tiene previsto alargar su misión al menos hasta 2021.