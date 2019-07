Los 10 teléfonos móviles más potentes del mundo, según AnTuTu

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El reconocido benchmarck AnTuTu actualizó su ránking de los mejores celulares Android del mercado. Se trata de una de las listas más populares en la industria móvil, que sirve tanto a usuarios como fabricantes para medir la calidad de los equipos y proporciona información relevante a la hora de saber su potencia, su velocidad y su eficiencia.

Las pruebas de rendimiento de los equipos más potentes del momento, según AnTuTu, hacen referencia a los modelos analizados hasta junio de 2019.

¿Cómo se hace la clasificación de AnTuTu?



AnTuTu realiza pruebas de rendimiento para medir la respuesta general de la interfaz, del propio sistema de la CPU, la GPU, la memoria RAM y la lectura y escritura de datos en la memoria interna de los dispositivos móviles. Con base en los resultados obtenidos, produce una puntuación en forma de cifra única y es una de las herramientas de medición más completas.

No obstante, no hay que dejarse llevar ciegamente por los resultados. Estas pruebas de rendimiento indican, efectivamente, qué teléfonos son capaces de desarrollar más potencia que otros, pero no determinan la experiencia global que un usuario puede tener con ellos. Finalmente, la relación entre calidad y precio, fidelidad a la marca, la utilidad que se le dé al equipo, entre otros, son aspectos más subjetivos pero de igual importancia a la hora de valorar un smartphone.

Celulares más potentes del mundo

​

En el reciente ránking presentado por AnTuTu, los primeros puestos lo ocupan el Nubia Red Magic 3, el Black Shark 2 y el Xiaomi Mi 9 Explorer Edition. En la cuarta y quinta posición están el Xiaomi Mi 9 y el One Plus 7 Pro. El resto del Top 10 lo completan el Meizu 16s, OnePlus 7, el Redmi K20 Pro, el Samsung Galaxy S10 + y, por último, el Galaxy S10.