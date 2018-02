Taxistas resisten la llegada de Uber a Paraguay

Los taxistas informaron en rueda de prensa que en dos días unirán fuerzas y marcharan con sus vehículos por las ciudades de Asunción, Ciudad del Este, Encarnación, Pedro Juan Caballero y Coronel Oviedo.



El presidente de la Asociación de Profesionales Taxistas de Asunción, Arístides Morales, dijo que la marcha tiene como objeto denunciar la presencia de una empresa que amenaza la “estabilidad laboral” de los taxistas. “Vemos en peligro nuestra estabilidad laboral (...) Cuando nuestro puesto de trabajo se considere que está en riesgo y peligro tenemos la autorización de poder organizar una marcha con los compañeros”, explicó Morales.



Añadió que el servicio de Uber, una aplicación móvil que conecta al usuario con un conductor particular que realiza traslados, no es un servicio de taxis. “Hoy se realiza el traslado y transporte de la persona en vehículos taxi, y esa empresa que viene, Uber, no tiene un solo taxi. Ellos quieren venir a constituirse como intermediario entre el trabajador y el usuario”, afirmó.



Morales dijo que esos servicios ya los ofrecen los taxistas, que disponen de recepción de llamadas, conexión por radio, aplicaciones GPS para monitoreo de usuarios y taxistas, y aplicaciones para solicitud de servicios.



Además señaló que el gremio hacee un esfuerzo con la finalidad de renovar la flota de taxis, muchos de ellos nuevos, de gama alta y ecológicos, “como ninguna otra ciudad en América Latina”.