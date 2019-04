La SUV más popular del mundo llega a Uruguay en su nueva versión híbrida

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La RAV4 no es un modelo más en la historia de Toyota. Hace 25 años la marca rompió el molde con la creación del vehículo utilitario deportivo, un automóvil para usar en ciudad pero con altura y tracción suficiente para aventurarse también fuera del circuito urbano. Fue una revolución, que impuso el formato SUV y se convirtió en el más vendido en esta categoría.



La quinta versión del modelo, la RAV4 Hybrid, llegó a Uruguay hace algunas semanas, con importantes mejoras en materia de diseño, potencia, eficiencia y seguridad. Se trata del único 100% híbrido en plaza en esta categoría, y el número de unidades que llegarán al país es limitado. Tiene un precio inicial de US$ 49.990 y viene en cuatro versiones: tres en 4x2 y una en 4x4.



“Lo que busca la RAV4 Hybrid es ofrecer una SUV más agresiva, ideal para la aventura, pero que al mismo tiempo tenga un look sofisticado. Es un cambio radical respecto a la versión anterior, con un diseño basado en formas geométricas y líneas afiladas, que le dan un aspecto más aggiornado”, explica Alfonso Bosch, gerente de ventas de Ayax.



El punto más destacado es la mejora de su sistema híbrido, que le da más potencia y menor consumo. Está equipado con la tecnología Hybrid Sinergy Drive de Toyota, que combina dos formas de propulsión para mejor rendimiento: por un lado el tradicional motor de combustión interna, y por otro dos motores eléctricos.



Al arrancar, el automóvil se traslada en modo eléctrico en base a la energía almacenada en la batería, y a medida que aumenta la marcha y necesita potencia se enciende el motor a nafta. En el caso de la versión 4x4, viene con un tercer motor eléctrico, que activa el eje trasero para mayor tracción.



“Todo este proceso se realiza en forma automática. El usuario no tiene que elegir entre un motor u otro, sino que el sistema alterna en forma inteligente entre ambos modos”, explica Bosch.



La RAV 4 Hybrid ofrece computadora de viaje de 7”, pantalla multimedia táctil, cámara de reversa, y freno de estacionamiento eléctrico.

Eficiencia y ahorro

La RAV4 no se enchufa, sino que su batería se recarga gracias a la energía cinética generada de las ruedas y la acción de los frenos, así como también del propio motor de combustión. Lo único que tiene que hacer el propietario es cargarlo con combustible como cualquier vehículo tradicional.



Tiene un motor de 2.5 litros con una potencia total de 218 CV y de 222 CV en su versión 4x4, lo que lo hace la opción con más potencia de su segmento. También la más eficiente. Su autonomía es de unos 1.000 km, y manejando a una velocidad prudente se puede obtener un rendimiento de unos 21 km por litro.



Este consumo significa un 50% de ahorro en combustible respecto a un motor tradicional, e implica un importante descenso de emisiones de dióxido de carbono, lo que lo hace un automóvil mucho más amigable con el medio ambiente.



Una de las prestaciones más disfrutables de esta SUV es el techo panorámico eléctrico, corredizo y pivotante, disponible en la versiones limited.

Seguridad y prevención

La otra gran incorporación es el paquete Toyota Safety Sense, una serie de sistemas de seguridad activa de última generación que minimizan el riesgo de accidente. Uno de ellos es el frenado de emergencia, donde la cámaras y radar evalúan la trayectoria del vehículo y en caso de riesgo o maniobras inapropiadas alerta al conductor, lo asiste en el frenado o directamente frena en forma automática.



La alerta de salida de carril funciona en forma similar. La cámara detecta las líneas de la calle, y si el conductor se desvía sin activar el señalero el sistema emite un aviso para que enderece y corrige el volante en forma mecánica.



Además viene con 7 airbags, control de tracción y estabilidad, luces largas automáticas y control de velocidad crucero adaptativo, que mantiene en forma automática la distancia recomendada con otros vehículos para hacer más seguro el manejo en carretera.



Alfonso Bosch, gerente de ventas de AYAX junto a las RAV4 Hybrid.

Nueva plataforma

El vehículo está fabricado en base a la nueva plataforma Toyota New Global Architecture. Este método de fabricación se está aplicando en todos los nuevos modelos de la marca, y genera mayor rigidez torsional y un centro de gravedad más bajo en los automóviles, lo que hace su manejo sea más ágil y cómodo. También más seguro, ya que la carrocería es más liviana y resistente gracias a la incorporación de aceros inteligentes.



La nueva plataforma repercute además en el tamaño. La RAV4 Hybrid es más grande que su versión anterior, con mayor espacio interior y una capacidad del baúl de 733 litros. A estas dimensiones se suma equipamiento como pantalla multimedia táctil, cámara de reversa, cargador inalámbrico de celular, climatizador doble zona y techo panorámico eléctrico.



Presente y futuro

Según Bosch, si bien los autos eléctricos ya llegaron a Uruguay, su influencia todavía es mínima, ya que todavía no existen las condiciones de infraestructura necesarias para su uso en forma masiva. Los híbridos vendrían a ser un paso intermedio previo a esa etapa.



Gracias al enorme éxito del Toyota Prius C, el año pasado Ayax comercializó más de 600 unidades híbridas, alrededor de un 50% de su flota, y con la llegada de la RAV4 Hybrid se espera que ese porcentaje trepe al 70%. El gran objetivo es que para el 2022 todos los autos Toyota que se vendan en Uruguay cuenten con esta tecnología.



Cero emisión de CO2 para el año 2050 Con más de 10 millones de unidades híbridas vendidas al 2017, Toyota es el líder mundial en esta categoría. Se estima que la venta de estos vehículos redujo en 77 millones de toneladas las emisiones de CO2, ahorrando casi 30 millones de litros de gasolina. Estos números van de la mano del Toyota Enviromental Challenge, un compromiso de la marca para llevar toda su producción a cero emisiones para el año 2050. Esto implica que en los próximos treinta años, la automotriz japonesa dejará de comercializar gradualmente los vehículos de combustión para dar lugar a los eléctricos, híbridos o a celda de hidrógeno.