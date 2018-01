El supermercado sin cajeros de Amazon y otros 6 clics tecnológicos de la semana

1.Amazon abre su supermercado sin cajeros

El gigante del comercio electrónico Amazon inauguró su supermercado sin líneas de caja "Amazon Go", cuyo debut anunció para 2017 pero tuvo que retrasarlo por supuestos problemas técnicos. El establecimiento, a pie de calle en la sede de Amazon en Seattle (EE.UU.), ocupa una superficie de 170 metros cuadrados y dispone de comidas preparadas para el desayuno, la comida o la cena.



2.Los usuarios de Facebook decidirán qué medios son fiables

La red social Facebook anunció que valorará y clasificará los medios de comunicación en función de la confianza otorgada por los propios usuarios de la plataforma. De esa forma, las cabeceras con mejores valoraciones tendrán prioridad en el hilo de noticias de los usuarios, una estrategia con la que la empresa espera combatir "el sensacionalismo, la desinformación y la polarización".



3.Instagram también avisará si alguien graba las historias

La red social de fotografía Instagram está probando una funcionalidad que notificará si alguien graba la pantalla del móvil al mismo tiempo que ve las historias de sus contactos, informó WABetaInfo. Esa misma web especializada también había revelado que Instagram tiene bajo prueba una opción para avisar a sus usuarios si alguien ha hecho un "pantallazo" de alguna foto compartida.



4.Confirman que jóvenes más conectados al móvil son más infelices

Los adolescentes que pasan más tiempo conectados al móvil son "notablemente" más infelices que los que invierten más tiempo en otras actividades, como el deporte o la lectura, según un estudio de la revista Emotion. Para examinar este fenómeno, investigadores analizaron datos de "Monitoring the Future", una encuesta de más de un millón de jóvenes estadounidenses de entre 15 y 18 años.



5. Google venderá audiolibros en su tienda online Google Play

Google anunció que su tienda online Google Play venderá audiolibros que tratarán, además, de explotar las posibilidades del asistente virtual Google Assistant. La firma, que esta semana presentó a su nueva compañía de ciberseguridad Chronicle, informó que los audiolibros ya están disponibles en 45 países y en nueve idiomas, incluyendo el español, y que no se requerirá suscripción.



6. Impresora de realidad aumentada LifePrint llega a Latinoamérica

El distribuidor autorizado de Apple en Latinoamérica iShop anunció que la impresora de realidad aumentada Life Print ya está disponible en la región. El dispositivo permite recrear vídeo con solo poner la fotografía que se imprimió delante de la cámara del móvil y compartir con millones de usuarios que comparten sus tomas en la aplicación oficial disponible en el Apple Store.



7. Twitter prepara una herramienta parecida a Snapchat

La red social de microblogging Twitter trabaja en una herramienta parecida a Snapchat para compartir vídeos e imágenes que, presumiblemente, se autodestruirán en un tiempo determinado, informó hipertextual. Esta novedad se uniría a otras con las que la plataforma ha intentado mantener el número de usuarios, como los mensajes directos, hilos o eliminar el contador de caracteres.