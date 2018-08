Tiene un super chino en Argentina y es furor en Instagram por las publicaciones que hace

Sin dudas que la vida está llena de sorpresas. Muchas de nuestras decisiones toman rumbos que no nos imaginamos. Terminamos en lugares que, poco tiempo atrás, ni se nos pasaban por nuestra cabeza. Y no caben dudas que Teresa es una evidencia más de esto.

Nació en China y hace dieciséis años que vive en Argentina. Fue en 2002, en plena época de crisis económica, cuando arribó al país para reencontrarse con sus padres que tiempo atrás se habían instalado con una panadería en el conurbano bonaerense. Ella solo tenía 16 años.

hello mucho ofertas💰!❤️esta en El Remanso!❤️😊 Una publicación compartida de El Remanso Teresa (@teresaelremanso) el 28 Mar, 2018 a las 8:08 PDT

Hoy, con 32 años, Teresa está casada (su esposo también es chino, pero lo conoció en Argentina), es madre de dos hijos (un varón de 12 y una nena de 11), fanática de Lionel Messi y una estrella de las redes sociales. Incluso, de la televisión.



Hace menos de un año abrió su cuenta de Instagram. ¿El objetivo? Compartir ofertas de El Remanso, su supermercado ubicado en la localidad de Carapachay, en la zona norte del conurbano bonaerense. Su gestos, sus filtros, su trato con los clientes y su frase característica "hoy salió una súper oferta", construyeron a Tere como una influencer divertida, tierna y sobre todo carismática.

super ofertas!❤️❤️❤️ Una publicación compartida de El Remanso Teresa (@teresaelremanso) el 8 Jun, 2018 a las 3:26 PDT

Poco a poco, muchos usuarios la fueron conociendo, likeando y comentando sus videos e Instagram Live y divirtiéndose con los empleados, proveedores y clientes de El Remanso que también se convirtieron protagonistas del "show de Tere".



Nunca abrió su cuenta con el afán de ser famosa, sino solo para acercarse a sus clientes promocionando sus productos. Hoy, menos de un año después, tiene más de 32 mil seguidores y hasta es una estrella de televisión: en las últimas semanas fue invitada varias veces a Peligro Sin Codificar, en el canal Telefé. "Me sentí un poco nerviosa al estar ahí, pero todos fueron muy buenos conmigo", contó a La Nación y agregó entre risas: "Lástima que no hablo bien castellano y hay cosas que no entiendo bien".

Tere, que al conversar es algo tímida por su español poco fluido, confesó que nunca se había imaginado lo que iba generar y que desde que se hizo famosa, más gente va al supermercado y muchos la saludan. Sin embargo, más allá de la diversión, la fama le llegó con una situación incómoda.



"Soy una mujer común, una mujer normal. Cuando me empezaron a hacer muchos comentarios malos me sentí mal y no quise subir más videos. Pero mi marido y los clientes me alentaron y apoyaron mucho, así que seguí haciéndolos. Ahora estoy mejor con eso. Más del 80% son comentarios buenos, así que gracias a mis fans".

Cuando su carisma y alegría trascendieron las promociones e incluso los problemas con el castellano, Tere comenzó a hacer videos con humor, saludar a sus clientes, sacarse fotos con sus fans, hacer videos en vivo cantando, mandarle saludos a famosos, celebrar el día de la bandera argentina y sobre todo regalar los videos que más le piden los usuarios: saludos de cumpleaños.



"Me gusta saludar a mis clientes por su cumpleaños. Me piden muchos y hago lo que puedo. A veces no se puede, pero cuando estoy tranquilo y ya cerré el local, trato de hacerme tiempo y saludarlos". Incluso, le mandó un saludo por el cumpleaños a Messi, de quien es fan:

Feliz [email protected]❤️❤️❤️👏👏👏🎂🎂🎂soy tu fans!😘😘😘❤️❤️❤️ Una publicación compartida de El Remanso Teresa (@teresaelremanso) el 24 Jun, 2018 a las 2:54 PDT

Mientras muchas cabezas de marcas y agencias de marketing luchan hace años por pisar fuerte en las redes sociales, una joven comerciante logró vencer cualquier fórmula. Una influencer por accidente que, con pura honestidad y ternura, logra hacer reír a miles de personas: "Yo quiero que mis videos generen alegría. Me encanta hacer videos".