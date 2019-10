Steven Pinker y porqué el pasado no es mejor

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Asesinos, narcos y secuestrados fugados en Culiacán, México. Hombre armado atropella con una ambulancia a varios peatones en Oslo. El cáncer de páncreas y de colón han crecido más del 10% desde 1990. Esos titulares coincidieron con otros de igual tenor en el mismo día. Es fácil mirar alrededor y concluir que todo es horrible. Pero Steven Pinker, psicólogo de la Universidad de Harvard y autor de En defensa de la Ilustración: Por la razón, la ciencia, el humanismo y el progreso –título que ha sido calificado por Bill Gates como “el mejor libro” que leyó en su vida–, ha argumentado durante años que esto es una ilusión. Es más, afirma que la violencia ha disminuido constantemente a lo largo de la historia humana, y que la era actual es, de hecho, la más segura que hemos visto.

Pinker llega por primera vez a Uruguay el 15 de noviembre en el marco de una gira regional organizada por SURA Asset Management, denominada SURA Summit. La conferencia titulada El mundo está mejor que nunca y pocos lo saben busca conectar con el propósito de Corredor de Bolsa SURA de acompañar a sus clientes a cumplir sus objetivos financieros, apoyándolos en la toma de buenas decisiones.

¿Qué es el progreso?

Pinker ha sido durante mucho tiempo un gran fanático del progreso. Es más, se pone en contra de lo que llama “progresofobia”. En su libro de 2011, Los ángeles que llevamos dentro, propuso que la vida humana estaba mejorando en todo el mundo. La violencia –según él– había estado en declive durante mucho tiempo y ahora alcanzó un mínimo histórico. Las estadísticas sobre las tasas de asesinatos muestran que el autocontrol moderno ha reemplazado la tendencia medieval hacia la matanza.

“¿Qué es progreso?”, se pregunta este catedrático canadiense. “Pueden ustedes pensar que es una cuestión tan subjetiva y culturalmente relativa que resulta imposible responderla. Por el contrario, pocas preguntas tienen una respuesta tan sencilla. La mayoría de la gente estará de acuerdo en que la vida es mejor que la muerte; la salud es mejor que la enfermedad; la alimentación, mejor que el hambre; la paz, mejor que la guerra; la seguridad, mejor que el peligro; la libertad, mejor que la tiranía; la igualdad de derechos, mejor que la discriminación; el conocimiento, mejor que la ignorancia; la inteligencia, mejor que la contemplación aburrida del mundo; la felicidad, mejor que la miseria; la posibilidad de disfrutar de la familia, los amigos, la cultura, la naturaleza, mejor que un trabajo penoso y monótono. Y todo eso se puede medir y se ha incrementado a lo largo de los años. Eso es progreso”, escribe.

La revista Times lo ubicó entre los 100 intelectuales más influyentes.

¿Y por qué hace tal afirmación? Pinker destaca datos sobre educación, alfabetización, derechos humanos, paz, riqueza y longevidad para aseverar que la vida en general está mejor y que existen bases sólidas para el optimismo.

“No es para hacer que las personas se sientan mejor sobre el futuro, sino para que aprecien lo que hemos logrado en el pasado, porque lo que sucederá en el futuro depende en gran medida de las elecciones que tomemos ahora”, dijo Pinker en una entrevista con Vox.

El psicólogo, incluido en listas como 100 Global Thinkers por Foreign Policy y The Top Most Influential People in the World Today por la revista Time, afirma que el progreso tecnocrático, basado en los ideales de la Ilustración (ciencia, razón y humanismo liberal), ha hecho a los humanos más felices, saludables y menos violentos que nunca.

Los datos muestran, por ejemplo, que el mundo se ha vuelto 200 veces más rico desde la Ilustración. En 1820, informa Pinker, más del 80% de los seres humanos carecían de educación básica; ahora más del 80% la tienen cubierta. O que la esperanza de vida en todo el mundo ha aumentado de 30 a 71 años. O que en los albores de la Ilustración, en el siglo XVIII, un tercio de los niños nacidos en las partes más ricas del mundo morían antes de cumplir los 5 años. “Hoy ese destino le sucede al 6% de los niños en las partes más pobres”, explica Pinker.

El llamado gurú del optimismo no solo habla de mejoras en medicina o agricultura, también aboga por la utilidad de la tecnología que otros consideran trivial y hasta catastrófica. “Hoy, aproximadamente la mitad de los adultos en el mundo posee un smartphone. En partes del mundo sin carreteras, teléfonos fijos, servicio postal, periódicos o bancos, los smartphones lo están… Son un importante generador de riqueza. Permiten a las personas transferir dinero, pedir suministros, ver el clima y los mercados, encontrar trabajo, obtener asesoramiento sobre prácticas agrícolas y de salud e incluso obtener una educación primaria”, comenta en su libro.

Para Pinker es fundamental fomentar los principios morales e intelectuales que florecieron durante la Ilustración e hicieron posibles estas mejoras: sobre todo, una visión del mundo basada en la razón en lugar de la fe y dirigida hacia la seguridad y la felicidad.