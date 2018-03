Spotify busca incluir una nueva función de búsqueda controlada por voz

La empresa se encuentra trabajando en una interfaz de control por voz para que los usuarios puedan buscar de manera más fácil contenido dentro de la aplicación, sin la necesidad de teclear. La compañía espera no depender de Siri, Alexa, o el asistente de voz de Google.



La función se encuentra en un periodo de prueba en algunos dispositivos con iOS y está basada en un "modo de conducción" que fue testeado el 2017. Con esta nueva opción oculta los usuarios podrán acceder a contenido tan sólo con decir, por ejemplo: "Reproducir Los Beatles".



Según el medio tecnológico The Verge, Spotify confirmó que está realizando pruebas, pese a eso, no ahondaron en el tema.



"Siempre estamos trabajando para mejorar la experiencia de Spotify para nuestros usuarios, pero no tenemos información para compartir en este momento", señaló la compañía. La nueva funcionalidad por ahora se limita a búsquedas de música dentro del catálogo ofrecido por la aplicación.



Pese a eso se espera que la empresa desarrolle su propio parlante inteligente, como el HomePod de Apple, controlado a través de Siri.



De esta manera, Spotify espera insertarse en el mundo de controladores que funcionan gracias al uso de la voz, tras desarrollar su propia herramienta que aún se encuentra en periodo de prueba.