No sos vos, es Whatsapp: la versión Web está en inglés y no parece haber explicación

Lo notaron ayer por la noche, y hoy ya es una realidad: quienes usan Whatsapp Web, la herramienta para enviar y recibir mensajes de Whatsapp con la comodidad del teclado de una PC y un monitor de gran tamaño, se encontraron con que toda la interfaz está en inglés.



No es grave: sólo dice "typing" en vez de "escribiendo" y cosas por el estilo; quienes ya lo han usado encontrarán rápidamente dónde está cada función.



Es que todo funciona, pero no en español. No hay manera de modificarlo, nadie conoce los motivos detrás del cambio (ni cuándo volverá a la normalidad) y es algo que afecta a todos los países: no está acotado a un territorio.