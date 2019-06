Estas son las tendencias que marcan las preferencias en peluquerías uruguayas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En una época fue furor lucir mechones o puntas del pelo en rosado, azul, verde o fucsia; hoy es frecuente ver hombres y mujeres circular con melenas enteras en esos tonos. El uruguayo no escapa a la tendencia mundial y las gamas pink, violeta y azul son súper solicitadas en los salones de estética. Incluso hay quienes tiñen así sus barbas.

Godrej (Issue), por ejemplo, duplicó las ventas de tintas color fantasía en Uruguay desde 2017, según Johana Fornes, técnica argentina de la marca.



Los platinos grisáceos son demandados entre las adolescentes que desean verse igual a Lady Gaga o Niki Minaj. “Te piden lo que sucede en la pantalla”, dice el estilista Juan Piccininno, dueño de Niño Robot.



Aun así, la opción de platinarse o llevar el pelo a una decoloración gris sigue siendo más común entre las señoras con alto porcentaje de canas que están hartas de ir cada 15 días a la peluquería. Con esta alternativa pasan por un proceso largo de decoloración la primera vez, pero “pueden sostenerlo dos o tres meses sin retocar porque se asemeja al tono de la cana. Resulta más ecológico y saludable a largo plazo”, explica el colorista Fran Fernández, dueño de Blond House.



Esos casos son los preferidos de Piccininno: “Le simplificás la vida a esas clientas que llevan 30 años yendo todos los meses a la peluquería y necesitan cierto apoyo psicológico”.



María Balazsi, directora de Carey Coloración Premium, coincide en que los colores fantasías son tendencia entre las más transgresoras, aunque “no cualquiera se anima a llevarlos”. Requieren actitud y cuidados especiales para mantenerlos y prolongar su duración: shampoo para pigmento sin sal, y tratamientos en base a aceites.



El costo de estar a la moda varía en función del largo y las decoloraciones necesarias, pero, en promedio, lucir un color fantasía vale $7.000. Un pelo virgen será más fácil de tratar.



Trendy.

El rubio y morocho se usan en todas las temporadas por ser clásicos, pero según Balazsi, de Carey, las rubias tienden a oscurecer sus raíces o hacerse mechas más opacas durante los meses fríos, para “volver con todo el resplandor del pelo claro en primavera y verano”.



Las técnicas de aclarado son moneda corriente hoy: se busca iluminación y calidez. Combinar tonos oscuros en raíz y claros en las puntas pisó fuerte hace un par de años, y se mantiene. Esta técnica llamada balayage consiste en dejar que la raíz asome con el color natural de la persona, y aplicar un degradé hacia las puntas que termine en tonos bien fríos: gris o blanco, ya que según Fernández, “el color manteca y beige ya fueron. Solo las clientas clásicas los siguen pidiendo”.

El “bronde” en caramelo se impone firme este invierno, según la experta de la marca Godrej (Issue). El término lo inventó la modelo y diseñadora Blake Lively cuatro años atrás y refiere a esos reflejos hechos en dos o tres tonos menos que el color natural y se aplican desde la raíz a la punta.



“Los platinados o gris son la novedad que mejor aceptación mostró entre las consumidoras, y este año se espera que más mujeres se animen al granny”, aseguró Fornes, de Godrej.



Richard Gere hizo del pelo gris un atributo de galán décadas atrás, y hoy que es moda varios hombres se acercaron a la peluquería Albérico pidiendo el blanco platinado. Muchas clientas mujeres, en cambio, aprovecharon la tendencia para dejar de pintarse el pelo, y así ahorrar tiempo y dinero: “la mayoría volvía a los días diciendo que no aguantaba el crecimiento y que las envejecía más”, comenta Laura Gentile, estilista de Albérico.



El cabello ideal para el granny es aquel “dócil, con brillo y caída natural”, según Fran Fernández. “A las rubias muy claras el pasaje al cano les sienta bien, pero alguien que se hace un marrón y de repente se deja la canas parece 15 años más vieja”, opina Gentile.



Los colores uniformes como mieles, chocolate, cobres y dorados también son tendencia. El rojo murió, según el colorista de Blond House. Y el neón -colores fluorescentes que brillan en la oscuridad- nunca pegó en la sociedad uruguaya.

Cortes.

Los expertos coinciden en que es momento del pelo corto. El carré, el bob largo y corto, y los desmechados son los más pedidos, según Balazsi.



Fernández marca una diferencia: la melena bob este año se usará rebajada y no recta, como en 2018.



Úrsula Corberó, protagonista de “La casa de papel”, puso de moda el pixie “con la patilla marcada y la nuca descubierta”, y el dueño de Blond House adelanta que continuará en auge.



La directora de Carey asegura que las mujeres buscan cortes fáciles de mantener, y cuidar, que no requieran gran protocolo en el peinado, ni tener que ir al salón para lucirlos.

Hoy es común ver a mujeres y hombres lucir mechones o puntas del pelo en color. Foto: El País

“Quieren un look relajado y natural, sin tanta planchita o buclera”, dijo Fornes, de Godrej.



“Las mujeres actuales ya no se aferran al cabello largo, y están abiertas al cambio”, opinó Balazsi. La tecnología es buen aliado para abrir la mente: hoy ponerse en sintonía con las tendencias mundiales está al alcance de un click.



“Muy rara vez la mujer te muestra una foto suya y te pide, ‘quiero el pelo como lo tenía cuando casé’. El 80% trae la foto del famoso”, según el estilista de Niño Robot. Él procura asesorar a su clientela: “muchas veces es un capricho porque no les va a quedar bien o no lo van a saber llevar con estilo. Me puede parecer divino pero tengo que saber que no siempre me quedará como el de la foto”.